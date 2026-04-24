Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Văn Nam

18:20 | 24/04/2026
(TBTCO) - Ngày 24/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, quý I/2026 đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Do vậy, đơn vị đồng loạt triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm.
aa
Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

Theo Cục An toàn thực phẩm, thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” triển khai từ 15/4 - 15/5/2026 trên cả nước với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, 5 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thanh tra tại 10 tỉnh, thành phố trọng điểm.

Tại địa phương, UBND các cấp cũng chủ động tổ chức kiểm tra liên ngành chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong quá trình này, các đoàn công tác kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm để giám sát thị trường, giúp kịp thời phát hiện và cảnh báo sớm các loại thực phẩm có nguy cơ trong cộng đồng.

Cùng với đó, đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm, các mô hình, chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tác hại của thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố. Ảnh: TL.

Bộ Y tế đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn cấp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các tỉnh, thành phố nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm học đường và thức ăn đường phố. Theo đó, siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, trong đó có bếp ăn trường học; riêng đối với bếp ăn trường học, người đứng đầu chịu trách nhiệm phải là Hiệu trưởng.

Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh hậu kiểm, công khai sai phạm và đặc biệt là huy động sức mạnh giám sát từ cộng đồng như Hội phụ huynh, Đoàn thanh niên. Các cơ sở cũng được yêu cầu phải sẵn sàng phương án phản ứng nhanh, truy xuất nguồn gốc triệt để ngay khi có sự cố ngộ độc xảy ra, nhằm bảo vệ tuyệt đối sức khỏe cho học sinh và người dân.

Để giải quyết vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính dài hạn, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan phối hợp thực hiện nhiều giải pháp. Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Theo đó, chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ “kiểm soát từng khâu riêng lẻ” sang “quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm” (từ trang trại đến bàn ăn - kiểm soát nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất ban đầu đến sơ chế, sản xuất, phân phối, lưu thông sản phẩm và đến tay người tiêu dung). Sẽ kiểm soát giới hạn tồn dư các chất (thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chất kháng sinh, chất kích thích, chất bảo quản…) đối với nguyên liệu thực phẩm; kiểm soát chặt các điều kiện về sản xuất, sơ chế ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, kiểm soát giết mổ…

Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan xây dựng Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương trình Bộ Chính trị trong tháng 5/2026 nhằm bảo đảm việc quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm một cách đồng bộ, hiệu quả.
Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

(TBTCO) - Việt Nam có thế mạnh nổi trội ở mảng du lịch về nguồn so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới, nhờ sở hữu hàng nghìn di tích lịch sử cách mạng trải dài khắp cả nước và cũng bởi truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đã thấm sâu qua nhiều thế hệ. Khó có thể kể hết những vùng đất, địa danh, con sông, con suối, ngọn đồi… trên dải đất hình chữ S đã trở thành "chứng nhân" lịch sử oai hùng của dân tộc ta.
(TBTCO) - Trung tuần tháng 6/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026 với chuỗi hoạt động gồm đối thoại chính sách, bình xét và vinh danh “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam”, cùng triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”.
(TBTCO) - Phạm vi áp dụng miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân gồm 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian áp dụng trong 7 ngày.
(TBTCO) - Tăng trưởng xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn bền vững ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ đồng thời các “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi...
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, áp lực đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam: phải chuyển mình nhanh chóng sang mô hình năng lượng xanh, sạch và bền vững. Đây không chỉ là một xu hướng, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Sáng 22/4, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, mới đây, Thái Lan cảnh báo khẩn bệnh "sốt đất" - Whitmore sau khi ghi nhận 732 ca mắc, 23 ca tử vong, chủ yếu ở người làm nông, tiếp xúc đất và nước. Bộ Y tế khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng chống.
(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
