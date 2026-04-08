Tạm ngưng hiệu lực quy định mới về an toàn thực phẩm, duy trì áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Song Linh

15:03 | 08/04/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP, quyết định tạm ngưng hiệu lực một số quy định mới về an toàn thực phẩm, qua đó duy trì áp dụng quy định hiện hành nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp.
Chính phủ gỡ khó cho doanh nghiệp, kéo dài tạm ngưng Nghị định 46 để chờ luật mới

Ngày 06/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP liên quan đến công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Việc tạm ngưng áp dụng các quy định này sẽ kéo dài cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực.

Cán bộ hải quan thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Điểm đáng chú ý, trong thời gian tạm ngưng, Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Qua đó, các quy định về tự công bố, đăng ký sản phẩm, điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn được duy trì ổn định, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn hoạt động do thay đổi chính sách.

Việc ban hành Nghị quyết được đánh giá là giải pháp kịp thời nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai các quy định mới. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần môi trường pháp lý ổn định để phục hồi và phát triển, quyết định này góp phần giảm chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2026. Việc duy trì áp dụng quy định hiện hành trong giai đoạn chuyển tiếp được kỳ vọng sẽ tạo “khoảng đệm” chính sách cần thiết, giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động, đồng thời tạo cơ sở để hoàn thiện khung pháp lý mới đồng bộ, khả thi hơn trong thời gian tới.
Song Linh
an toàn thực phẩm nghị quyết số 13 Công bố sản phẩm

Hà Nội vận hành chính thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ ngày 15/4

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Mở rộng diện miễn thuế thu nhập cá nhân: Thu hút nhân lực cho lĩnh vực công nghệ cao

(TBTCO) - Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân với các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào cuộc sống sẽ tạo thêm “cú hích” thu hút nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo đột phá phát triển.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt quản lý và đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng. Trọng tâm nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Hải quan Việt Nam đã có cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Thương mại Campuchia, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các công cụ phòng vệ thương mại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sản xuất trong nước và thúc đẩy hợp tác song phương bền vững.
(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác thuế ngay từ đầu năm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành cần tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế hụt thu.
(TBTCO) - Việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giá trị thấp qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã mang lại nguồn thu gần 1.960 tỷ đồng sau 1 năm thực hiện, đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức quản lý của ngành Hải quan, tạo nền tảng quản lý thương mại điện tử trong kỷ nguyên số.
(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
(TBTCO) - Một số quy định hiện hành về hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để giảm áp lực hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
(TBTCO) - Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận kết quả nổi bật khi lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 8.879 vụ vi phạm, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh kinh tế.
