Tạm ngưng hiệu lực quy định mới về an toàn thực phẩm, duy trì áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP
|Chính phủ gỡ khó cho doanh nghiệp, kéo dài tạm ngưng Nghị định 46 để chờ luật mới
Ngày 06/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP liên quan đến công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Việc tạm ngưng áp dụng các quy định này sẽ kéo dài cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực.
|Cán bộ hải quan thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH
Điểm đáng chú ý, trong thời gian tạm ngưng, Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Qua đó, các quy định về tự công bố, đăng ký sản phẩm, điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn được duy trì ổn định, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn hoạt động do thay đổi chính sách.
Việc ban hành Nghị quyết được đánh giá là giải pháp kịp thời nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai các quy định mới. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần môi trường pháp lý ổn định để phục hồi và phát triển, quyết định này góp phần giảm chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý.
Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định hiện hành.
|Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2026. Việc duy trì áp dụng quy định hiện hành trong giai đoạn chuyển tiếp được kỳ vọng sẽ tạo “khoảng đệm” chính sách cần thiết, giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động, đồng thời tạo cơ sở để hoàn thiện khung pháp lý mới đồng bộ, khả thi hơn trong thời gian tới.