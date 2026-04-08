Tạm ngưng hiệu lực quy định mới về an toàn thực phẩm, duy trì áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Ngày 06/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP liên quan đến công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Việc tạm ngưng áp dụng các quy định này sẽ kéo dài cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực.

Cán bộ hải quan thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Điểm đáng chú ý, trong thời gian tạm ngưng, Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Qua đó, các quy định về tự công bố, đăng ký sản phẩm, điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn được duy trì ổn định, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn hoạt động do thay đổi chính sách.

Việc ban hành Nghị quyết được đánh giá là giải pháp kịp thời nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai các quy định mới. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần môi trường pháp lý ổn định để phục hồi và phát triển, quyết định này góp phần giảm chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định hiện hành.