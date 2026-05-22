TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin tại buổi làm việc mới đây, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP. Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm.

Theo ông Huy, lực lượng Quản lý thị trường luôn xác định tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thuốc tân dược, dược liệu và mỹ phẩm.

Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 649 vụ việc liên quan đến nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, phát hiện 621 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt khoảng 6,2 tỷ đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm và chuyển cơ quan điều tra một vụ việc có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra tại Trung tâm Thương mại Saigon Square. Ảnh: Anh Thắng

Đối với nhóm hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra 147 vụ, tạm giữ lượng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng số 2.935 sản phẩm, trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.

Tính chung từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 882 trường hợp vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm với tổng trị giá hơn 10,1 tỷ đồng và xử phạt hành chính hơn 5,1 tỷ đồng.

Tập trung kiểm tra các địa bàn, tuyến trọng điểm

Theo đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác chống hàng gian, hàng giả, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm.

Trong đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra tại các khâu lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa từ biên giới, cảng biển, cảng hàng không vào nội địa; đồng thời tăng cường giám sát tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, kho bãi, cơ sở sản xuất và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

“Chúng tôi đã lập danh sách các địa bàn nổi cộm, các trung tâm thương mại, chợ và tuyến đường trọng điểm để tập trung kiểm tra. Bên cạnh đó, các đội quản lý thị trường cơ động theo lĩnh vực được phân công rà soát các mục tiêu trọng điểm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét nơi xuất phát hàng hóa hoặc kho chứa để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, ông Nguyễn Quang Huy cho biết.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng khuyến nghị người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua, đặc biệt đối với các mặt hàng có giá trị cao hoặc liên quan trực tiếp đến sức khỏe.

Đối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý khuyến nghị cần chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền sản phẩm; đồng thời thường xuyên rà soát, gia hạn hiệu lực các văn bằng bảo hộ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và làm cơ sở pháp lý khi xảy ra tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.