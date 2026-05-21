Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

Từ ngày 19 - 22/5/2026, tại TP. Đà Nẵng, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC), trong khuôn khổ Chương trình kiểm soát hành khách và hàng hóa (PCCP/UNODC) và Chương trình quản lý biên giới (BM/UNODC), phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Cục Hải quan tổ chức chương trình tập huấn “Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất”.

Các đại biểu đại diện tổ chức quốc tế và trong nước, cùng các học viên tham gia tập huấn. Ảnh: HQ

Chương trình được tài trợ bởi Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tham dự chương trình có đại diện Điều phối khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương của PCCP/UNODC và BM/UNODC; các chuyên gia của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Cơ quan Hải quan Bỉ; đại diện đơn vị điều phối của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Hải quan cùng các học viên là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác kiểm soát phòng, chống ma túy tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, cảng biển và cảng hàng không quốc tế trên cả nước.

Theo Cục Hải quan, khoá tập huấn diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng các tuyến vận tải quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Thông qua chương trình, các học viên được cập nhật xu hướng mới của tội phạm ma túy; nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro, chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, tiền chất. Nội dung tập huấn cũng tập trung vào tăng cường cơ chế phối hợp thực tế giữa lực lượng Hải quan, Công an và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.