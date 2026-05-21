Thuế - Hải quan

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

Song Linh

[email protected]
16:08 | 21/05/2026
(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan, Công an cùng các tổ chức quốc tế đã tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới.
Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Từ ngày 19 - 22/5/2026, tại TP. Đà Nẵng, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC), trong khuôn khổ Chương trình kiểm soát hành khách và hàng hóa (PCCP/UNODC) và Chương trình quản lý biên giới (BM/UNODC), phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Cục Hải quan tổ chức chương trình tập huấn “Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất”.

Các đại biểu đại diện tổ chức quốc tế và trong nước, cùng các học viên tham gia tập huấn. Ảnh: HQ

Chương trình được tài trợ bởi Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tham dự chương trình có đại diện Điều phối khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương của PCCP/UNODC và BM/UNODC; các chuyên gia của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Cơ quan Hải quan Bỉ; đại diện đơn vị điều phối của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Hải quan cùng các học viên là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác kiểm soát phòng, chống ma túy tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, cảng biển và cảng hàng không quốc tế trên cả nước.

Theo Cục Hải quan, khoá tập huấn diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng các tuyến vận tải quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Thông qua chương trình, các học viên được cập nhật xu hướng mới của tội phạm ma túy; nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro, chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, tiền chất. Nội dung tập huấn cũng tập trung vào tăng cường cơ chế phối hợp thực tế giữa lực lượng Hải quan, Công an và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Khoá tập huấn là hoạt động thiết thực góp phần triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đồng thời tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa Hải quan Việt Nam với UNODC, INL Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
Từ khóa:
Phối hợp chặn ma túy Kiểm soát tại cửa khẩu tăng cường phối hợp vận chuyển trái phép

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn xử lý vi phạm mà còn lần đầu bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan.
Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

(TBTCO) - Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các hệ thống ứng dụng (eTax Mobile, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử) đáp ứng các quy định về xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

(TBTCO) - Cục Thuế vừa phát động triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế. Việc làm sạch mã số thuế không chỉ nhằm loại bỏ “doanh nghiệp ma”, doanh nghiệp “chết chưa được chôn”, mà còn là bước đi chiến lược để chuẩn hóa dữ liệu quốc gia, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng.
Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

(TBTCO) - Việc triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số.
Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới lần thứ 27 tại Hồng Kông, Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò chủ động khi trực tiếp đồng điều phối nội dung “khả năng thích ứng và chuyển đổi”, định hình chiến lược hải quan khu vực giai đoạn mới.
Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

(TBTCO) - Trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế đã đặt ra ba giai đoạn, mốc thời gian cụ thể để người nộp thuế biết, triển khai thực hiện tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.
