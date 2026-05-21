Thuế - Hải quan

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
15:38 | 21/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý thuế truyền thống, ngành Thuế cần tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong toàn bộ quy trình quản lý thuế; từng bước xây dựng nền quản trị thuế hiện đại, thông minh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
aa

Thay đổi để tránh tụt hậu

Ngày 21/5, Cục Thuế tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cải cách thuế trong kỷ nguyên số: Từ xu hướng toàn cầu đến chiến lược hành động tại Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, nhìn nhận rõ những thách thức, khoảng cách và cơ hội đổi mới để xây dựng nền quản trị thuế hiện đại, minh bạch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, việc triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử và vận hành eTax Mobile cho thấy, ngành Thuế đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa quản lý thuế.

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Thuế, nếu chỉ dừng lại ở những kết quả hiện có, ngành Thuế sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của mô hình quản trị thuế toàn cầu.

Dẫn các báo cáo nghiên cứu của OECD, Deloitte và EY, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, năm 2025, khoảng 86% quốc gia trên thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình “Quản lý thuế 3.0”, nơi việc tính toán và quản lý thuế được thực hiện gần như theo thời gian thực dựa trên dữ liệu số. Trong khi đó, hơn 82% các tập đoàn lớn trên toàn cầu đang tái cấu trúc để đáp ứng yêu cầu minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững theo chuẩn ESG; đồng thời nhiều quốc gia đang đẩy mạnh triển khai Thuế tối thiểu toàn cầu, Thuế carbon và các mô hình thuế tích hợp trong nền kinh tế số.

Hội thảo được Cục Thuế tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý thuế truyền thống, ngành Thuế Việt Nam đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với xu hướng quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và kết nối thời gian thực.

“Mặc dù ngành Thuế đang quản lý khối lượng dữ liệu hóa đơn điện tử rất lớn, song vẫn tồn tại tình trạng quá tải dữ liệu thô nhưng thiếu hụt tri thức phân tích. Theo đó, tư duy quản lý dựa nhiều vào hậu kiểm thủ công sẽ không còn phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp và nền kinh tế đang vận hành trên nền tảng số và dữ liệu thời gian thực” - lãnh đạo Cục Thuế thẳng thắn chỉ rõ.

Theo đó, tại hội thảo, người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu các ban, đơn vị tập trung thảo luận thực chất.

Thứ nhất, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng khoảng cách. Các ban, đơn vị phải đối chiếu trực tiếp mô hình của ngành thuế Việt Nam với kinh nghiệm quốc tế và các xu hướng phát triển của thuế quốc tế.

Thứ hai, thảo luận thực chất, phản biện thẳng thắn. Thảo luận đi thẳng vào trọng tâm, tuyệt đối tránh tình trạng nể nang, xuôi chiều. Phải dám chỉ ra những lỗ hổng, điểm yếu của quy trình hiện tại để cùng tìm giải pháp.

Thứ ba, hướng tới hành động. Mọi xu hướng toàn cầu, dù là Thuế tối thiểu toàn cầu, Thuế carbon (CBAM) hay Thuế tích hợp (Embedded Tax), cuối cùng phải trả lời được câu hỏi: Cục Thuế Việt Nam phải làm gì? Lộ trình ra sao? Và ai chịu trách nhiệm.

Tái thiết toàn diện phương thức quản trị thuế

Tại hội thảo, các đơn vị chuyên môn của ngành Thuế đã nghiên cứu, tham luận nhiều chuyên đề trọng tâm như: lộ trình điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế và Thuế carbon; thực tiễn quản lý Thuế tối thiểu toàn cầu; cải cách quy trình giải quyết tranh chấp thuế quốc tế; xây dựng hệ sinh thái thuế tích hợp; kiểm tra thuế dựa trên dữ liệu; quản trị rủi ro chuyển giá; quản lý rủi ro đối với các mô hình kinh doanh trên nền tảng số; cũng như bài toán phát triển nguồn nhân lực số của ngành Thuế.

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế
Phó Cục trưởng Mai Sơn và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Ngoài ra, hội thảo cũng dành nhiều thời gian trao đổi về quản trị dữ liệu thuế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra, giám sát giao dịch liên kết và dòng tiền xuyên biên giới; yêu cầu minh bạch hóa báo cáo thuế đối với các tập đoàn đa quốc gia; cũng như thách thức trong việc thu hút, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho ngành Thuế.

Kết thúc hội thảo, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, coi chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ công nghệ mà là quá trình tái thiết toàn diện phương thức quản trị thuế. Mọi xu hướng quản trị thuế hiện đại trên thế giới cuối cùng đều phải được cụ thể hóa thành các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, bảo đảm vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại.

Từ thực tiến đặt ra, lãnh đạo Cục Thuế lần nữa đề nghị các ban, đơn vị tiếp tục nghiên cứu sâu các xu hướng quản trị thuế quốc tế. Chủ động đề xuất các giải pháp đổi mới, tăng cường ứng dụng BigData, AI và công nghệ số trong toàn bộ quy trình quản lý thuế; qua đó từng bước xây dựng nền quản trị thuế hiện đại, thông minh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Ứng dụng mạnh mẽ BigData Quản trị thuế truyền thống Chuyển đổi số và mô hình kinh doanh Cải cách thuế trong kỷ nguyên số Hệ thống hóa đơn điện tử Hệ sinh thái thuế tích hợp Xu hướng quản trị thuế hiện đại

Bài liên quan

Hệ thống hóa đơn điện tử được bảo vệ, giám sát 24/7

Hệ thống hóa đơn điện tử được bảo vệ, giám sát 24/7

Dành cho bạn

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Đọc thêm

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan, Công an cùng các tổ chức quốc tế đã tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới.
Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

(TBTCO) - Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các hệ thống ứng dụng (eTax Mobile, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử) đáp ứng các quy định về xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

(TBTCO) - Cục Thuế vừa phát động triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế. Việc làm sạch mã số thuế không chỉ nhằm loại bỏ “doanh nghiệp ma”, doanh nghiệp “chết chưa được chôn”, mà còn là bước đi chiến lược để chuẩn hóa dữ liệu quốc gia, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng.
Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

(TBTCO) - Việc triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số.
Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới lần thứ 27 tại Hồng Kông, Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò chủ động khi trực tiếp đồng điều phối nội dung “khả năng thích ứng và chuyển đổi”, định hình chiến lược hải quan khu vực giai đoạn mới.
Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

(TBTCO) - Trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế đã đặt ra ba giai đoạn, mốc thời gian cụ thể để người nộp thuế biết, triển khai thực hiện tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc