Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Nguyễn Vân

13:46 | 21/05/2026
(TBTCO) - Từ kết quả bắt giữ của lực lượng Kiểm soát Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ vận chuyển trái phép 59,2 kg vảy tê tê Java, loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc diện ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, buôn bán.
Sáng 21/5, Cục Hải quan cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 147/QĐ-CSKT ngày 11/5/2026 để điều tra hành vi vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan, liên quan tang vật là gần 60 kg vảy tê tê Java, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB.

6 bao tải dứa màu cam bên trong có chứa vảy tê tê bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: HQ

Vụ việc được khởi tố trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu và Báo cáo nhanh số 113/BC-KSHQ ngày 11/4/2026 của Đội Kiểm soát Hải quan về việc phát hiện, bắt giữ lô hàng có dấu hiệu vi phạm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát địa bàn.

Theo kết quả giám định của Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tang vật thu giữ là 59,2 kg vảy động vật, được xác định là vảy loài Tê tê Java, tên khoa học Manis javanica.

Đây là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời nằm trong nhóm IB, nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Theo cơ quan chức năng, hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép các sản phẩm từ tê tê không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các đường dây buôn lậu xuyên biên giới.

Cao Bằng là địa bàn biên giới trọng điểm, thời gian qua các lực lượng chức năng, trong đó có hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật nguy cấp qua tuyến biên giới.

Việc khởi tố vụ án cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan và cơ quan công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, đặc biệt là các hành vi xâm hại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa phát động triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế. Việc làm sạch mã số thuế không chỉ nhằm loại bỏ “doanh nghiệp ma”, doanh nghiệp “chết chưa được chôn”, mà còn là bước đi chiến lược để chuẩn hóa dữ liệu quốc gia, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng.
(TBTCO) - Việc triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số.
(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới lần thứ 27 tại Hồng Kông, Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò chủ động khi trực tiếp đồng điều phối nội dung “khả năng thích ứng và chuyển đổi”, định hình chiến lược hải quan khu vực giai đoạn mới.
(TBTCO) - Trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế đã đặt ra ba giai đoạn, mốc thời gian cụ thể để người nộp thuế biết, triển khai thực hiện tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.
(TBTCO) - Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, khẳng định đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
(TBTCO) - Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế đang triển khai giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng ứng dụng eTax Mobile. Theo kế hoạch, giải pháp dự kiến được triển khai từ tháng 5/2026 trên ứng dụng eTax Mobile.
