Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Sáng 21/5, Cục Hải quan cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 147/QĐ-CSKT ngày 11/5/2026 để điều tra hành vi vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan, liên quan tang vật là gần 60 kg vảy tê tê Java, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB.

6 bao tải dứa màu cam bên trong có chứa vảy tê tê bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: HQ

Vụ việc được khởi tố trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu và Báo cáo nhanh số 113/BC-KSHQ ngày 11/4/2026 của Đội Kiểm soát Hải quan về việc phát hiện, bắt giữ lô hàng có dấu hiệu vi phạm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát địa bàn.

Theo kết quả giám định của Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tang vật thu giữ là 59,2 kg vảy động vật, được xác định là vảy loài Tê tê Java, tên khoa học Manis javanica.

Đây là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời nằm trong nhóm IB, nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Theo cơ quan chức năng, hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép các sản phẩm từ tê tê không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các đường dây buôn lậu xuyên biên giới.

Cao Bằng là địa bàn biên giới trọng điểm, thời gian qua các lực lượng chức năng, trong đó có hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật nguy cấp qua tuyến biên giới.