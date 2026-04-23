Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Văn Tuấn

Văn Tuấn

15:08 | 23/04/2026
(TBTCO) - Để ngăn chặn thuốc lá nhập lậu, cần gắn trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phường, đặc khu với công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá và tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn quản lý.
Công tác chống buôn lậu thuốc lá còn một số tồn tại, hạn chế

Chia sẻ tại Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, ông Đặng Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cho biết, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá (Chỉ thị 30), tình trạng buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá nhập lậu cơ bản đã được kiểm soát và giảm rõ rệt.

Từ năm 2014 đến 2025, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 79.459 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thu giữ hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu các loại; hơn 388 tấn lá thuốc lá; hơn 2 triệu đơn vị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

“Cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong công tác chống buôn lậu thuốc lá”.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm đẩy mạnh, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá nhập lậu và thuốc lá thế hệ mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 30, công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan, địa phương chưa thực sự sát sao, cụ thể, chưa bám sát thực tiễn, nhiều vấn đề mới xuất hiện ở các địa phương, địa bàn, trên không gian mạng; các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép thuốc lá ngày càng manh động và tinh vi.

Thể chế, các quy định pháp luật về xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá còn chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa đáp ứng với tình hình thực tế.

Việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan, lực lượng chức năng chưa tốt, chưa nhịp nhàng; các đối tượng bị xử lý vi phạm chủ yếu là người vận chuyển thuê, bày bán nhỏ lẻ.

Công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ dẫn đến người dân chưa hiểu hết tác hại của việc buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Ngoài ra, theo nhận xét của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhu cầu tiêu dùng đối với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhất là đối với thanh thiếu niên đang có xu hướng tăng cao; mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng này cao hơn nhiều so với các hàng hóa thông thường khác.

Dự kiến theo lộ trình bắt đầu từ ngày 1/1/2027, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ tăng 2.000 đồng/bao và đến năm 2031 sẽ lên tới 10.000 đồng/bao. Như vậy sẽ đẩy giá thành sản xuất thuốc lá trong nước lên cao, kéo theo xu hướng buôn lậu thuốc lá điếu vào Việt Nam gia tăng, gây áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước. Do đó, công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá là công việc rất quan trọng.

Vì vậy, để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá và việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho cộng đồng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, cần xác định công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá là công việc rất quan trọng, mang tính lâu dài, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

8 giải pháp cốt lõi chống buôn lậu thuốc lá

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, hiện nay, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đang phối hợp với các bộ, ngành dự thảo Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 30, dự kiến sẽ trình Thủ tướng xem xét, ký ban hành trong tháng 5/2026, trong đó có yêu cầu các bộ, ngành địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chuyên đề, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu, sản xuất, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá giả nói riêng với quan điểm không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá
Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Hai là, chỉ đạo các ngành, địa phương các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, công tác phối hợp lực lượng, nắm tình hình; xác định đúng, trúng các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; đảm bảo triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm....

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu chia sẻ liên ngành; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng nhằm nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động buôn lậu ngay từ sớm, từ xa.

Bốn là, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lí trong tình hình mới, nhất là sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tăng mạnh chế tài xử lý vi phạm, nhất là với các hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Năm là, quan tâm ưu tiên các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới góp phần ổn định cuộc sống của Nhân dân, kết hợp đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để Nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, kinh doanh thuốc lá trái phép; không sử dụng thuốc lá thế hệ mới.

Sáu là, gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu với công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá và việc tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn quản lý.

Bảy là, các cơ quan báo chí phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng chức năng xây dựng chương trình chuyên đề truyền thông phù hợp, tăng thời lượng, tuyên truyền về những nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá và việc tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân; biểu dương những tấm gương tích cực, cách làm hay của các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân; phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Tám là, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá; tăng cường hỗ trợ về kỹ thuật, truyền thông và các giải pháp khác trong phòng, chống thuốc lá lậu, thuốc lá giả./.

Văn Tuấn
Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Hải quan chủ động đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá từ sớm, từ xa

Hải quan chủ động đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá từ sớm, từ xa

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

(TBTCO) - Mỗi năm gây thất thu từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, thuốc lá lậu không chỉ là vấn đề ở biên giới mà đã “ăn sâu” vào hệ thống phân phối nội địa. Sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, dù nhiều khâu được kiểm soát hiệu quả, nhưng khâu bán lẻ vẫn là “nút thắt” khó gỡ, đòi hỏi phải siết chặt bằng chế tài đủ mạnh và tăng cường thực thi.
Thu hồi 37 mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam

Thu hồi 37 mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam tại Hà Nội 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu huỷ 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp đứng tên công bố.
Chặn buôn lậu thuốc lá: Tăng mạnh chế tài xử lý, để chống thất thu ngân sách

Chặn buôn lậu thuốc lá: Tăng mạnh chế tài xử lý, để chống thất thu ngân sách

(TBTCO) - Thuốc lá lậu không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do không được kiểm soát về chất lượng. Đáng lo ngại hơn, hoạt động buôn lậu thuốc lá thường gắn với các đường dây tội phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế và hiệu lực quản lý nhà nước. Chuyên gia cho rằng, cần có chế tài đủ mạnh để tăng tính răn đe.
Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hàng loạt lô hàng vi phạm, với hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu, qua đó kịp thời bảo vệ uy tín hàng Việt Nam và siết chặt kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

(TBTCO) - Cơ quan quản lý vừa xử phạt tổng cộng 390 triệu đồng đối với 3 thương nhân đầu mối do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu, đồng thời tiếp tục xác minh thêm nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có nghi vấn găm hàng.
Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

(TBTCO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận số 23-KL/TW về Đề án "Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay".
Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực IV tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.
Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(TBTCO) - Trong quý I/2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 1.144 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 26 tỷ đồng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Dữ liệu tài chính trước áp lực tấn công trong kỷ nguyên AI

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Hộ kinh doanh đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ

Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng