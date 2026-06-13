Tỷ giá USD hôm nay (13/6): Tỷ giá trung tâm tăng 5 tuần liên tiếp, chờ loạt ngân hàng trung ương họp lãi suất tuần tới

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 13/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước chốt tuần ở mức 25.155 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước, nối dài đà tăng liên tiếp 5 tuần. Nếu tính theo mức biến động từng phiên, tỷ giá trung tâm ghi nhận mức tăng chỉ 1 - 3 đồng, có phiên không điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy cơ quan điều hành tiếp tục điều chỉnh tỷ giá theo hướng tăng rất thận trọng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng lên 23.948 - 26.362 VND/USD.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.897,25 - 26.412,75 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.240 - 26.270 VND/USD, tương ứng giảm 140 đồng so với cuối tuần trước. Áp lực đầu cơ trên thị trường tự do đã hạ nhiệt đáng kể, đặc biệt khi giá vàng SJC trong nước giảm sâu nhất 7 tháng, về mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, còn giá vàng quốc tế về sát mốc 4.000 USD/ounce trong tuần qua. Nhờ đó, tỷ giá USD tự do thậm chí còn thấp hơn 142 đồng ở chiều bán ra so với tỷ giá ngân hàng tuần qua. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, trong tuần qua, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.092 - 26.412 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá mua vào giảm 2 đồng, trong khi giá bán ra tăng 8 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.132 - 26.412 VND/USD, tăng 8 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt tuần qua như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro, tỷ giá EUR tại Vietcombank ở mức 29.687,29 - 31.252,39 VND/EUR, giảm 106,6 đồng chiều mua vào và 112,2 đồng chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá EUR niêm yết ở mức 29.989 - 31.325 VND/EUR, giảm 138 đồng chiều mua vào và 141 đồng chiều bán ra.

Tỷ giá GBP tại Vietcombank hiện ở mức 34.391,62 - 35.851,52 VND/GBP, giảm 44,2 đồng chiều mua vào và 46,1 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.712 - 35.867 VND/GBP, giảm lần lượt 82 đồng và 85 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, tỷ giá JPY tại Vietcombank được niêm yết ở mức 158,69 - 168,77 VND/JPY, giảm 0,2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá JPY ở mức 160,01 - 169,32 VND/JPY, cùng giảm 0,4 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 99,78 điểm, giảm 0,08% trong phiên và giảm khoảng 0,29% trong cả tuần, sau khi có thời điểm vượt ngưỡng tâm lý 100 điểm.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8645; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7459. Tại châu Á, tỷ giá USD/JPY chốt tuần ở mức 160,23, đồng USD tiếp tục tăng giá so với đồng yên Nhật, bất chấp kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7634.

Nhà đầu tư thận trọng trước loạt cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn diễn ra trong tuần tới, sẽ phát đi tín hiệu mới về triển vọng lãi suất toàn cầu.

Tâm điểm tại châu Âu là quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), sẽ họp vào ngày 18/6. Thị trường kỳ vọng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất, tuy nhiên cơ cấu bỏ phiếu của các thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ sẽ được theo dõi sát sao, do có thể cung cấp tín hiệu quan trọng về định hướng chính sách và tác động tới đồng bảng Anh trong thời gian tới.

Tại Nhật Bản, tỷ giá JPY/USD chốt tuần quanh 160,2, tiếp tục duy trì trong vùng nhạy cảm đối với nguy cơ can thiệp của giới chức Nhật Bản. Tuần tới, sự chú ý sẽ dồn vào cuộc họp chính sách của BoJ từ ngày 15 - 16/6, cùng với cuộc họp báo sau quyết định lãi suất, số liệu thương mại, chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, tại Australia, giới đầu tư sẽ tập trung vào quyết định lãi suất, tuyên bố chính sách và cuộc họp báo của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) ngày 16/6. RBA được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất./.