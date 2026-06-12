Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 8 - 12/6: Hút ròng hơn 25.700 tỷ đồng, lãi suất qua đêm hạ nhiệt

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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20:10 | 12/06/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 8 - 12/6, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 25.733,5 tỷ đồng qua kênh OMO, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh hơn 5 điểm phần trăm từ mức 9,35% đầu tuần. Cùng lúc, chỉ số DXY lùi dưới 100 điểm, giá vàng giảm sâu khiến tỷ giá USD tự do hạ về 26.240 - 26.270 VND/USD, thấp hơn 142 đồng so với giá bán của ngân hàng.
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Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng Tỷ giá chịu sức ép ngắn hạn khi nhập siêu tăng, USD phục hồi Điều hành tỷ giá linh hoạt trong “vùng nhiễu động”

Hút ròng hai tuần liên tiếp, lãi suất qua đêm hạ nhiệt còn hơn 4%

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt trên thị trường mở (OMO), kết hợp nhịp nhàng giữa bơm và hút vốn ngắn hạn, nhằm ổn định thanh khoản hệ thống. Dù vẫn phát hành lượng lớn giấy tờ có giá qua kênh cầm cố, khối lượng đáo hạn cao hơn khiến nhà điều hành duy trì trạng thái hút ròng, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt đáng kể sau khi tăng vọt đầu tuần.

Thị trường tiền tệ tuần 8 - 12/6: Hút ròng hơn 25.700 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn lao dốc hơn 5 điểm phần trăm
Thị trường tiền tệ tuần 8 - 12/6: Hút ròng hơn 25.700 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn lao dốc hơn 5 điểm phần trăm. Ảnh minh họa: Đức Thanh.

Theo đó, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 43.109,84 tỷ đồng trong tuần từ ngày 8 - 12/6, toàn bộ ở kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất giữ nguyên 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn ở mức cao, lên tới 68.843,34 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 25.733,5 tỷ đồng qua kênh OMO, nối tiếp xu hướng hút ròng mạnh trên 26 nghìn tỷ đồng của tuần trước. Đến cuối ngày 12/6, khối lượng lưu hành trên kênh OMO giảm còn 280.206,05 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), Ngân hàng Nhà nước có xu hướng thu hẹp quy mô bơm vốn qua kênh OMO.

Diễn biến này phù hợp với sự hạ nhiệt của thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng sau khi căng thẳng tăng mạnh đầu tuần.

Theo đó, phiên ngày 8/6, lãi suất liên ngân hàng qua đêm vọt lên 9,35%/năm, trong bối cảnh nhu cầu vốn ngắn hạn tăng mạnh và doanh số giao dịch vượt 800 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản quy mô lớn trong phiên đầu tuần khi lượng đáo hạn cũng cao, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhanh chóng giảm nhiệt. Đến ngày 11/6, lãi suất qua đêm giảm xuống 4,34%/năm, giảm 5,01 điểm phần trăm so với đầu tuần; kỳ hạn 1 tuần giảm còn 5,17%/năm (giảm 2,82 điểm phần trăm); kỳ hạn 2 tuần còn 6,18%/năm (giảm 0,94 điểm phần trăm).

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, khi lãi suất liên ngân hàng 1 tháng ở mức 7,61%/năm (giảm 0,04 điểm phần trăm); kỳ hạn 3 tháng là 7,69%, tăng 0,18 điểm phần trăm và là kỳ hạn duy nhất lãi suất bật tăng.

Trong báo cáo phân tích thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, trong ngắn hạn, lãi suất liên ngân hàng có thể tiếp tục ổn định quanh vùng cuối tuần.

“Các kỳ hạn 1 - 3 tháng khả năng vẫn neo ở mức cao hơn khi nhu cầu vốn trung hạn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Mặt bằng lãi suất trên thị trường 1 vẫn duy trì ổn định trong tuần trước, dù áp lực tăng ngày càng lớn trong những tháng tới” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

DXY lùi dưới 100 điểm, tỷ giá USD tự do thấp hơn ngân hàng 142 đồng

Về diễn biến trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD/VND tại các kênh chính có diễn biến phân hóa. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng lên 25.155 đồng/USD, tương ứng tăng 8 đồng trong tuần. Nếu tính theo mức biến động từng phiên, tỷ giá trung tâm ghi nhận mức tăng chỉ 1 - 3 đồng, có phiên không điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy cơ quan điều hành tiếp tục điều chỉnh tỷ giá theo hướng tăng rất thận trọng.

Thị trường tiền tệ tuần 8 - 12/6: Hút ròng hơn 25.700 tỷ đồng, lãi suất qua đêm hạ nhiệt

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.092 - 26.412 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá mua vào giảm 2 đồng, trong khi giá bán ra tăng 8 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.132 - 26.412 VND/USD, tăng 8 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Ngược lại, tỷ giá USD tự do bán ra lại giảm mạnh xuống 26.240 - 26.270 VND/USD, tương ứng giảm 140 đồng so với cuối tuần trước.

Áp lực đầu cơ trên thị trường tự do đã hạ nhiệt đáng kể, đặc biệt khi giá vàng SJC trong nước về mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, còn giá vàng quốc tế về sát mốc 4.000 USD/ounce trong tuần qua. Nhờ đó, tỷ giá USD tự do thậm chí còn thấp hơn 142 đồng (chiều bán ra) so với tỷ giá tại ngân hàng.

Dưới góc nhìn của MBS, bất chấp áp lực từ mức thâm hụt thương mại gần 14 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm và áp lực lạm phát gia tăng, tỷ giá USD/VND nhìn chung vẫn khá ổn định trong tháng 5, một phần nhờ VND được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao ở trong nước.

Đánh giá về sức ép tỷ giá, theo Chứng khoán Yuanta, tỷ giá USD/VND có thể tiếp tục đi ngang hoặc nhích nhẹ.

“Áp lực tăng mạnh hiện chưa rõ, do tỷ giá tự do vẫn ổn định, chênh lệch lãi suất VND - USD duy trì dương, vàng giảm và thanh khoản VND vẫn đang được Ngân hàng Nhà nước điều tiết linh hoạt” - Chứng khoán Yuanta nêu góc nhìn.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,66 điểm, giảm 0,2%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt khi nhà đầu tư giảm bớt nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh.

Trong các cặp tiền tệ chính, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,863, giảm 0,07%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,745, giảm 0,05%, phản ánh đồng euro và bảng Anh đang tăng giá nhẹ so với USD.

Ở châu Á, tỷ giá JPY/USD hiện ở mức 159,99, tăng 0,05%, cho thấy đồng USD nhích tăng nhẹ so với đồng yên Nhật. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,761, giảm 0,22%, cho thấy đồng nhân dân tệ tăng giá tương đối mạnh hơn so với USD trong phiên giao dịch này.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên thứ sáu, còn đồng euro duy trì ổn định khi nhà đầu tư cân nhắc giữa triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran với những lo ngại dai dẳng về lạm phát tại Mỹ. Theo đó, đồng euro dao động gần mức cao nhất trong một tuần và đang trên đà ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng, nhờ được hỗ trợ bởi quyết định tăng lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sau gần 3 năm.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này. Kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt cũng kéo giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng, khi nhà đầu tư kỳ vọng các tuyến cung ứng năng lượng sẽ sớm được khôi phục.

Tuy nhiên, thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến lạm phát sau khi dữ liệu công bố ngày thứ năm, cho thấy giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 5, chủ yếu do chi phí năng lượng gia tăng từ các gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông. Dù vậy, lạm phát cơ bản lại tăng thấp hơn kỳ vọng, góp phần xoa dịu lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất. Điều này khiến thị trường tiếp tục lùi kỳ vọng về bất kỳ đợt thắt chặt chính sách tiền tệ nào sang giai đoạn cuối năm nay./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 12/06/2026 21:30

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Cập nhật: 12/06/2026 21:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80