Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Cục An toàn thực phẩm cho hay, ngày 4/6, Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.

TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng. Hai sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm: Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028; Nature's Own Magnesium Glycinate 1150mg (loại 300 viên), số lô 1665576, hạn sử dụng là tháng 4/2028.

Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm. Ảnh: TL.

Hai sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số liên quan đến việc ngày 2/6, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia-New Zealand (FSANZ) cảnh báo về việc thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUTS 130g do phát hiện có dị vật;

Cục An toàn thực phẩm dẫn thông tin cho hay, đây là một loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths, các cửa hàng độc lập như IGA... sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUTS 130g thu hồi có hạn sử dụng là ngày 30/6/2027, thuộc các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941.