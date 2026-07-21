Chứng khoán BIDV lãi quý II tăng 15%, dư nợ margin lập đỉnh hơn 9.470 tỷ đồng

Hai động lực lớn từ cho vay và tự doanh

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC, mã CK: BSI, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với tổng doanh thu hoạt động tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Hai nguồn thu lớn nhất đồng thời cũng là động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ hoạt động đầu tư và cho vay. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 248,5 tỷ đồng, tăng 29%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 242,5 tỷ đồng, tăng 53%. Hai mảng này đóng góp gần 80% tổng doanh thu hoạt động quý II/2026.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của BSC giảm 12%, xuống còn 215,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 23%, còn 41,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng khi BSC mở rộng quy mô vốn huy động để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Nhờ tăng trưởng doanh thu và tiết giảm một số nhóm chi phí, BSC báo lợi nhuận trước thuế quý II đạt 145,8 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 123,2 tỷ đồng, tăng 21%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của BSC đạt gần 1.314 tỷ đồng, tăng 56%. Trong đó, doanh thu từ hoạt động FVTPL đạt 576,4 tỷ đồng, tăng 83%; hoạt động cho vay và các khoản phải thu đạt 467,4 tỷ đồng, tăng 61%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Chứng khoán BIDV. Nguồn: BCTC

Lợi nhuận trước thuế bán niên của BSC đạt 262,9 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 212 tỷ đồng, cũng tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, tăng 14% so với kết quả thực hiện năm 2025 và là mức kế hoạch cao nhất từ trước đến nay. Sau nửa đầu năm, BSC đã hoàn thành khoảng 37,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Margin lập đỉnh, danh mục đầu tư tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng các khoản cho vay của BSC đạt gần 9.471 tỷ đồng, tăng trở lại sau khi thu hẹp cuối quý I/2026 và tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới. Quy mô dư nợ lớn giúp lãi từ các khoản cho vay và phải thu trở thành một trong hai nguồn thu chủ lực của BSC. Riêng quý II, khoản thu này chiếm hơn 39% tổng doanh thu hoạt động; lũy kế 6 tháng chiếm khoảng 35,6%.

Giá trị các khoản cho vay tại BSC xác lập mức kỷ lục mới - Nguồn: BCTC

Cùng với mở rộng cho vay, BSC tăng mạnh quy mô danh mục tự doanh. Giá trị hợp lý của các tài sản FVTPL tại cuối quý II/2026 đạt hơn 6.535 tỷ đồng, tăng hơn 2.072 tỷ đồng, tương đương 46% so với đầu năm.

Danh mục của BSC vẫn tập trung chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định. Trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết có tổng giá trị gần 4.580 tỷ đồng, chiếm hơn 70% danh mục FVTPL. Chứng chỉ tiền gửi đạt hơn 961 tỷ đồng, chiếm gần 15%. Danh mục cổ phiếu quý II xuất hiện khoản đầu tư mới vào cổ phiếu Techcombank với giá gốc gần 80,9 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối kỳ, khoản đầu tư này được đánh giá ở mức 85,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức tăng doanh thu FVTPL quý II của BSC chủ yếu do sự đóng góp của cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản FVTPL tăng mạnh, từ 2,7 tỷ đồng lên 63,4 tỷ đồng.

Cuối quý II/2026, tổng tài sản của BSC đạt 19.479 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt gần 5.696 tỷ đồng, tăng 3%, trong khi vốn điều lệ tăng từ 2.454 tỷ đồng lên 2.699 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn lớn hơn tiếp tục là cơ sở để BSC mở rộng tài sản, đặt biệt hỗ trợ cho mảng cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư./.