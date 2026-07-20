Chứng khoán

Khối ngoại gom mạnh MWG khi thị giá về vùng thấp nhất 6 tháng

Tùng Linh

Tùng Linh

17:23 | 20/07/2026
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng khoảng 88 tỷ đồng trên 3 sàn trong phiên thị trường giảm mạnh ngày 20/7. Dù thanh khoản mua - bán của nhà đầu tư nước ngoài khá cân bằng, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu ngân hàng, trong khi MWG dẫn đầu ở chiều mua ròng.
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Sau 3 tuần liên tiếp giảm điểm, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên 20/7. Áp lực bán sau đó gia tăng kéo sắc đỏ xuất hiện trên diện rộng. Kết phiên, VN-Index giảm 43,94 điểm (-2,46%) xuống 1.743,51 điểm, lùi xuống dưới đường trung bình 200 phiên.

Trong bối cảnh thị trường lao dốc, khối ngoại giao dịch khá cân bằng, nhưng vẫn nghiêng nhẹ về chiều bán. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.461,5 tỷ đồng, bán ra 1.505,9 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 45 tỷ đồng. Tính chung trên 3 sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 88 tỷ đồng.

Áp lực bán của khối ngoại không tập trung vào một mã riêng lẻ, mà phân bổ khá rải rác. VCB dẫn đầu danh sách bán ròng với gần 149 tỷ đồng, tiếp đến là STB (68 tỷ đồng), VPB (64,5 tỷ đồng), MBB (42,7 tỷ đồng) và HPG (34,4 tỷ đồng). Các mã VRE, VIX, PVS, TPB và TCB cũng ghi nhận giá trị bán ròng 20 - 30 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MWG trở thành điểm sáng nổi bật của dòng vốn ngoại. Cổ phiếu này được mua ròng 205,7 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Tiếp theo là VIC với 73,9 tỷ đồng, VNM (51,4 tỷ đồng), VND (37,7 tỷ đồng) và HDB (32,1 tỷ đồng). Các mã MSN, PNJ, NVL, CTG và BMP cũng ghi nhận giá trị mua ròng 20 - 30 tỷ đồng.

Dù thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh, dòng vốn ngoại chưa xuất hiện xu hướng rút vốn quyết liệt. Thay vào đó, hoạt động cơ cấu danh mục diễn ra theo hướng cân bằng hơn, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu có thanh khoản lớn như MWG, VNM...

Khối ngoại gom mạnh MWG khi thị giá về vùng thấp nhất 6 tháng
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh trong phiên 20/7. Nguồn: Dstock

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại giải ngân mạnh vào MWG trong bối cảnh cổ phiếu tiếp tục giảm 1,96%, xuống 75.200 đồng/cổ phiếu. Đây là vùng giá thấp nhất trong khoảng 6 tháng và thấp hơn gần 20% so với vùng đỉnh trên 93.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi cuối tháng 2/2026. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã giảm hơn 14%.

Nhà đầu tư nước ngoài liên tục giải ngân vào cổ phiếu MWG, đặc biệt từ cuối tháng 6 đến nay. Nhiều phiên mua ròng đáng kể với giá trị 83,9 tỷ đồng (ngày 29/6); 53,3 tỷ đồng (ngày 30/6); 42,5 tỷ đồng (ngày 8/7); 16,5 tỷ đồng (ngày 1/7) cùng nhiều phiên mua ròng quy mô 8 - 10 tỷ đồng. Dù vẫn xen kẽ một số phiên bán ròng nhỏ, xu hướng chủ đạo của khối ngoại tại cổ phiếu này vẫn là tích lũy khi thị giá điều chỉnh.

Khối ngoại gom mạnh MWG khi thị giá về vùng thấp nhất 6 tháng
Diễn biến cổ phiếu MWG từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View

MWG đang trở thành một trong những cổ phiếu được ưu tiên giải ngân nhờ mức định giá đã hấp dẫn hơn sau nhịp giảm kéo dài. Đây cũng là cổ phiếu hiếm hoi thu hút lượng vốn ngoại vượt trội trong phiên thị trường giảm sâu./.

Tùng Linh
Từ khóa:
mwg khối ngoại

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