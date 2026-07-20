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Chứng khoán phái sinh ngày 20/7: Tiền chảy mạnh về thị trường

Tùng Linh

Tùng Linh

17:09 | 20/07/2026
(TBTCO) - Hôm nay (20/7), giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở hồi phục. Cùng đó, tại thị trường phái sinh, dòng tiền cũng sôi động hơn khi VN30-Index biến động mạnh.
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Trong phiên giao dịch hôm nay (20/7), VN30-Index mất hơn 2% khi sắc đỏ bao trùm nhóm vốn hóa lớn. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, thanh khoản bật tăng hơn 65%, chênh lệch dương quay trở lại khi hợp đồng tương lai giảm ít hơn chỉ số cơ sở, phản ánh kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Thị trường cơ sở chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên và duy trì trạng thái tiêu cực trong phần lớn thời gian giao dịch. Kết phiên, VN30-Index giảm 44,33 điểm (-2,29%) xuống 1.887,32 điểm, lùi sát về vùng hỗ trợ 1.880 điểm. Lực bán áp đảo với 25/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ 4 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG là mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN30-Index, tiếp theo là MSN, VPL, TCB, VHM, VPB và SAB. Ở chiều ngược lại, lực đỡ chỉ đến từ một số ít cổ phiếu như LPB, VJC và FPT, nhưng không đủ bù đắp áp lực bán lan rộng trên toàn rổ chỉ số.

Chứng khoán phái sinh ngày 20/7: Tiền chảy mạnh về thị trường
Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch trở nên sôi động hơn đáng kể so với cuối tuần trước. Hợp đồng tương lai VN30 tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.893 điểm, giảm 1,92%. Nhờ mức giảm thấp hơn VN30-Index, trạng thái chênh lệch dương trở lại, +5,68 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng dựa trên VN30-Index kỳ hạn xa hơn ghi nhận mức chênh lệch từ -3,62 điểm đến +6,39 điểm.

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng mạnh 65,1% so với phiên trước. Dòng tiền đã quay trở lại sau giai đoạn giao dịch trầm lắng. Cùng với đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G8000 tiếp tục gia tăng, khi nhà đầu tư mở thêm các vị thế mới trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch đã gia tăng mạnh các vị thế đầu cơ trong phiên và nghiêng về kịch bản VN30-Index có thể xuất hiện nhịp phục hồi nhẹ sau phiên giảm sâu. Tuy vậy, chuyên gia của SHS vẫn khuyến nghị ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi xu hướng ngắn hạn của VN30 còn suy yếu.

Đối với VN30F2608, xu hướng ngắn hạn vẫn là điều chỉnh, với kháng cự quanh 1.930 điểm và hỗ trợ gần 1.880 điểm. Việc chênh lệch dương quay trở lại, cùng thanh khoản và OI đồng thời gia tăng cho thấy kỳ vọng về một nhịp hồi kỹ thuật đã cải thiện, dù tâm lý chung của nhà đầu tư vẫn khá thận trọng trước diễn biến của thị trường cơ sở./.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh vn30-index chứng khoán

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