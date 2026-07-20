Chứng khoán

VPS lập kỷ lục lợi nhuận bán niên, dư nợ margin vượt 31.300 tỷ đồng

Tùng Linh

Tùng Linh

15:21 | 20/07/2026
(TBTCO) - Với phần lớn tài sản phân bổ vào các khoản cho vay, lãi từ hoạt động cho vay và ứng trước là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh doanh của VPS. Dư nợ margin của VPS tại ngày 30/6 tiếp tục xác lập kỷ lục mới.
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Biên lợi nhuận lên mức cao nhất từ trước đến nay

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả tăng trưởng cao.

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý II của VPS đạt 2.353,8 tỷ đồng, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động giảm hơn 6%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 9%. Nhờ doanh thu tăng nhanh trong khi chi phí được tiết giảm, lợi nhuận trước thuế của VPS đạt 1.378,4 tỷ đồng, tăng 57%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.104,3 tỷ đồng, cũng tăng hơn 57%.

Biên lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 58,6%, tăng mạnh so với mức gần 51% của quý II/2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay của VPS. Theo tính toán, ROE (lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) lũy kế 12 tháng đến ngày 30/6/2026 đạt 19,88%; ROA (lợi nhuận ròng trên tài sản) đạt 10,2%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Động lực tăng trưởng lớn nhất tiếp tục đến từ hoạt động cho vay. Trong quý II, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 1.030 tỷ đồng, tăng gần 95% so với cùng kỳ, chiếm gần 44% tổng doanh thu hoạt động.

Doanh thu môi giới chứng khoán đạt 634 tỷ đồng, giảm khoảng 15% trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu. Nếu cộng thêm doanh thu lưu ký, hai nghiệp vụ mang về hơn 643 tỷ đồng, chiếm trên 27% tổng doanh thu của VPS.

Hoạt động kinh doanh nguồn vốn đóng góp khoảng 642 tỷ đồng, gồm lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Cơ cấu trên cho thấy, kết quả kinh doanh của VPS vẫn được phân bổ tương đối đồng đều giữa 3 trụ cột là cho vay, môi giới và kinh doanh nguồn vốn, thay vì phụ thuộc vào một nguồn thu đơn lẻ.

VPS lập kỷ lục lợi nhuận bán niên, dư nợ margin vượt 31.300 tỷ đồng
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của VPS. Nguồn: BCTC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của VPS đạt hơn 4.873 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.925 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.339,6 tỷ đồng, cùng tăng gần 63%. Lãnh đạo VPS cho biết, đây là mức lợi nhuận bán niên cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Năm 2026, VPS đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 11.500 tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 28,6%. Sau nửa đầu năm, VPS đã hoàn thành 42,4% kế hoạch doanh thu và 50,9% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Tiến độ thực hiện lợi nhuận nhanh hơn doanh thu. Biên lợi nhuận trước thuế ở mức cao nhất từ trước đến nay (58,6%) cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch năm.

Dư nợ ký quỹ tiếp tục lập đỉnh và còn nhiều dư địa

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận với động lực quan trọng nhờ lãi từ cho vay ký quỹ và ứng trước, quy mô cho vay của VPS tiếp tục được mở rộng mạnh. Tại ngày 30/6/2026, riêng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đạt gần 30.528 tỷ đồng, tăng hơn 8.444 tỷ đồng, tương đương mức tăng 38%, so với cuối năm 2025. Nếu tính cả hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, tổng các khoản cho vay đạt 31.311 tỷ đồng, tăng gần 39% sau 6 tháng và cao hơn khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước, qua đó xác lập mức kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của VPS.

Nền tảng cho sự mở rộng này đến từ nguồn vốn được củng cố mạnh sau IPO. Sau đợt tăng vốn cuối năm 2025, vốn đầu tư của chủ sở hữu VPS đã tăng từ 5.700 tỷ đồng lên khoảng 26.729 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn huy động mới từ phát hành, lợi nhuận để lại qua các kỳ tiếp tục bổ sung thêm nguồn lực cho VPS. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/6 đạt 4.481 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi chỉ sau 6 tháng. Nhờ đó, vốn chủ sở hữu của VPS đạt 31.206 tỷ đồng, tăng hơn 2.371 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 65% tổng nguồn vốn. Trong khi đó, nợ phải trả giảm gần 15%.

Tích cực giảm nợ vay trong khi dư nợ cho khách hàng tăng, VPS sử dụng nhiều hơn nguồn vốn chủ sở hữu để tài trợ hoạt động kinh doanh, qua đó hạn chế áp lực chi phí vốn. Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay và ứng trước trên vốn chủ sở hữu hiện xấp xỉ 1 lần, thấp đáng kể so với giới hạn tối đa 2 lần theo quy định. Khoảng cách này tạo dư địa để VPS tiếp tục mở rộng quy mô cho vay ký quỹ khi nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường phục hồi.

Dù vậy, quy mô margin trong nửa cuối năm còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường, khả năng hấp thụ vốn của khách hàng, chất lượng tài sản bảo đảm và “khẩu vị” quản trị rủi ro của công ty. Với tỷ lệ an toàn tài chính đạt 1.045%, cao hơn 4 lần mức yêu cầu tối thiểu, VPS đang sở hữu bộ đệm vốn lớn để cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro./.

Tùng Linh
Từ khóa:
kết quả kinh doanh chứng khoán vps

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