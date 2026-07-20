SSI báo lãi hơn 3.100 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ margin vượt 40.400 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2026, doanh thu riêng lẻ của SSI đạt 3.312 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32%.

Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của Chứng khoán SSI. Ảnh: SSI.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.122 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, SSI đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 95.237 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 39.592 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Ở mảng dịch vụ chứng khoán, doanh thu từ hoạt động môi giới và tư vấn chứng khoán trong quý II đạt 490 tỷ đồng. Theo số liệu do HOSE công bố, thị phần môi giới của SSI đạt 11,17%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục là một trong những nguồn thu quan trọng của doanh nghiệp. Trong quý II, doanh thu từ cho vay ký quỹ đạt 1.092 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán đạt 40.473 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Theo cơ cấu doanh thu quý II, hoạt động cho vay ký quỹ đóng góp khoảng 33% tổng doanh thu, trong khi mảng môi giới và tư vấn chứng khoán chiếm khoảng 15%.

Đối với hoạt động đầu tư, doanh thu trong quý II đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 44% tổng doanh thu của SSI. Lợi nhuận trước thuế từ mảng này đạt 564 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của công ty tiếp tục tập trung chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi chiếm 62% danh mục, trái phiếu chiếm 34%, phần còn lại là cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu phục vụ hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền và cổ phiếu chưa niêm yết.

Ở các mảng hoạt động khác, nguồn vốn đóng góp khoảng 7% tổng doanh thu quý II, trong khi dịch vụ ngân hàng đầu tư chiếm khoảng 1%.

Lý giải về kết quả kinh doanh, SSI cho biết, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về cơ chế và hạ tầng, gắn với lộ trình nâng hạng thị trường theo phân loại của FTSE dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, cùng quá trình hoàn thiện Luật Chứng khoán và các quy định liên quan.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, SSI cũng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu, quản trị rủi ro và hạ tầng kết nối thị trường. Doanh nghiệp cũng đã đưa mô hình Global Broker vào vận hành sau khi Thông tư số 08/2026/TT-BTC có hiệu lực nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam.

Trong thời gian tới, SSI định hướng sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời đầu tư vào năng lực vốn và quản trị rủi ro để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường vốn.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 20/7, cổ phiếu SSI có giá 22.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 56.774 tỷ đồng.