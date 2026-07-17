Khối ngoại mạnh tay gom thêm cổ phiếu Vinamilk giữa nhịp điều chỉnh

Sau phiên mua ròng nhẹ hôm qua, khối ngoại quay trở lại trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch cuối tuần với giá trị khoảng 693 tỷ đồng trên 3 sàn. Áp lực bán không tập trung vào một mã riêng lẻ, mà trải rộng trên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài thận trọng với giá trị giao dịch thấp hơn ở cả chiều mua và chiều bán trong bối cảnh thị trường tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh.

Cổ phiếu VNM (Vinamilk) là điểm sáng nổi bật khi được mua ròng 254,5 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. VNM tăng 4,98%, lên 59.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là một trong những mã đóng góp tích cực cho diễn biến thị trường.

Khối ngoại đã có chuỗi 10 phiên mua ròng liên tiếp tại VNM kể từ ngày 6/7. Tuy vậy, tính chung từ đầu năm đến nay, dòng vốn ngoại tại Vinamilk vẫn chưa đảo chiều hoàn toàn. VNM vẫn nằm trong nhóm 10 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường trong thời gian qua, với tổng giá trị khoảng 2.464 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 17/7. Nguồn: Dstock

Ngoài VNM, khối ngoại mua ròng VND và LPB với giá trị xấp xỉ 35 tỷ đồng mỗi mã; tiếp theo là NLG, NVL và MSN. Giá trị mua ròng ở các cổ phiếu này tương đối khiêm tốn so với quy mô giải ngân vào VNM.

Ở chiều ngược lại, lực bán được phân bổ khá đồng đều. TCB dẫn đầu với giá trị bán ròng 90,7 tỷ đồng, theo sau là PNJ (75 tỷ đồng), MBB (71,4 tỷ đồng) và VPB (64,2 tỷ đồng). Các cổ phiếu CTG, VRE, VHM, ACB, VIX và BSR cũng ghi nhận giá trị bán ròng 40 - 50 tỷ đồng.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 0,52% xuống 1.787,45 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số mất 2,24%, đánh dấu tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp khi áp lực bán gia tăng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng tại Trung Đông leo thang trở lại.

Trong bối cảnh thị trường bước sang tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp, việc khối ngoại duy trì giải ngân mạnh vào VNM cũng là tín hiệu đáng chú ý, phản ánh sự quan tâm trở lại đối với nhóm cổ phiếu phòng thủ có nền tảng cơ bản tốt. Đồng thời, dòng vốn ngoại không còn bán mạnh vào một số ít cổ phiếu như các phiên trước, mà phân tán trên nhiều mã, cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục diễn ra theo hướng cân bằng hơn./.