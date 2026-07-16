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Chứng khoán phái sinh ngày 16/7: Sôi động giao dịch trong phiên đáo hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

17:30 | 16/07/2026
(TBTCO) - Phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 7 diễn ra tích cực khi VN30-Index bật tăng hơn 1,3%. Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 8/2026. Tổng khối lượng giao dịch ở cả 8 hợp đồng tăng hơn 9,5% so với hôm qua.
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Trên thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay (16/7), hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index tháng 7/2026 (41I1G7000) chính thức đáo hạn tại 1.936,3 điểm, thấp hơn 5,3 điểm so với chỉ số cơ sở.

Sau phiên hôm nay, hợp đồng tháng 8/2026 (41I1G8000) trở thành kỳ hạn giao dịch chính. Sắc xanh cũng được giữ ở hợp đồng này đến cuối phiên nhờ nhịp hồi phục mạnh từ giữa phiên chiều. Giá hợp đồng tương lai 41I1G8000 đóng cửa tại 1.935,3 điểm, thấp hơn 6,35 điểm so với VN30-Index.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch âm từ -7,65 điểm đến -13,95 điểm, dù cả 8 hợp đồng tương lai trên VN30 và VN100 đều đóng cửa trong sắc xanh. Tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng với xu hướng ngắn hạn.

Phiên đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 tháng 7/2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường cơ sở hồi phục mạnh. VN30-Index tăng 25,61 điểm ( 1,34%) lên 1.941,65 điểm, với 22/30 cổ phiếu tăng giá, 3 mã đứng giá và chỉ 5 mã giảm.

Đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, mang về gần 9 điểm cho VN30, tiếp theo là VHM, FPT, STB, ACB, HDB và MSN. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chỉ tập trung tại một số mã như BSR, HPG và BID, nhưng mức tác động không đủ để cản nhịp hồi phục của chỉ số.

Chứng khoán phái sinh ngày 16/7: Sôi động giao dịch trong phiên đáo hạn
Diễn biến thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên đáo hạn 16/7. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng rất mạnh khi dòng tiền chuyển sang kỳ hạn mới. Tổng khối lượng giao dịch tăng 154,1% so với phiên trước, trong đó phần lớn tập trung ở hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 7/2026. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 tăng mạnh lên 13.214 hợp đồng. Các vị thế mới đang được thiết lập sau khi hợp đồng tháng 7 đáo hạn.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản VN30-Index có thể điều chỉnh trở lại sau phiên hồi phục và đáo hạn, đồng thời tiếp tục ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi xu hướng ngắn hạn chưa thực sự cải thiện.

Việc khối lượng mở gia tăng tại kỳ hạn tháng 8 cho thấy, dòng tiền đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn xây dựng vị thế mới sau ngày đáo hạn, nhưng chênh lệch âm trên hầu hết các kỳ hạn cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng ngắn hạn của chỉ số cơ sở./.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh vn30 hồi phục đảo chiều

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