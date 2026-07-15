Chứng khoán phái sinh ngày 15/7: VN30 về sát mốc 1.900 điểm, chênh lệch dương trở lại

Phiên giao dịch ngày 15/7 ghi nhận sắc đỏ áp đảo tại cả hai thị trường. Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giảm 30,01 điểm (-1,54%) xuống 1.916,05 điểm, lùi sát vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường khi 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá, 3 mã đứng giá và chỉ còn 2 mã tăng.

ACB và VNM là hai cổ phiếu hiếm hoi tăng giá, qua đó đóng góp phần nào điểm số tăng cho chỉ số. Ngược lại, FPT là mã gây áp lực lớn nhất lên VN30-Index, lấy đi hơn 6 điểm của chỉ số. Tiếp theo là BSR, VHM, VIC, VPB, VJC và LPB. Diễn biến này khiến VN30-Index có phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ và kết phiên gần mức thấp nhất trong ngày.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G70004) đóng cửa tại 1.919,1 điểm, giảm 1,26% so với phiên trước. Mặc dù giảm theo chỉ số cơ sở, mức giảm của hợp đồng tương lai thấp hơn VN30-Index, qua đó duy trì chênh lệch dương 3,05 điểm. Đây là điểm tích cực trong bối cảnh thị trường cơ sở chịu áp lực bán mạnh.

Có tới 7/8 hợp đồng ghi nhận mức chênh lệch dương. Riêng chênh lệch tại hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn vào cuối năm 2026 vẫn ở trạng thái âm nhẹ.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước, trong đó hợp đồng tháng 7 giảm nhẹ về 223.358 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Chênh lệch dương trở lại ở hầu hết các hợp đồng tương lai phiên 15/7. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch giảm quy mô vị thế đầu cơ trong phiên, nhưng vẫn nghiêng về kịch bản VN30-Index có thể phục hồi khi bước vào phiên đáo hạn. Tuy vậy, SHS tiếp tục khuyến nghị ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi xu hướng ngắn hạn của VN30 vẫn đang suy yếu. Với hợp đồng 41I1G70004, SHS đánh giá, xu hướng ngắn hạn vẫn là điều chỉnh, vùng kháng cự quanh 1.960 điểm và hỗ trợ gần 1.920 điểm.

Ngày mai sẽ là phiên giao dịch đáo hạn của hợp đồng này. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 7 tiếp tục giảm mạnh xuống 22.210 hợp đồng. Ở chiều ngược lại, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 8/2026 tăng mạnh về cả giá trị giao dịch và vị thế nắm giữ qua đêm./.