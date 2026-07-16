Chứng khoán

Chứng khoán ngày 16/7: Lực cầu nhập cuộc quyết liệt, VN-Index đảo chiều tăng điểm mạnh

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:49 | 16/07/2026
Có thời điểm giảm gần 25 điểm và lùi xuống vùng 1.757 điểm, nhưng sau đó, VN-Index đã đảo chiều ngoạn mục, tăng hơn 22 điểm khi lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh trong phiên chiều nay. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường lấy lại sắc xanh, qua đó phát đi tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh.
aa
Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy Chứng khoán ngày 15/7: VN-Index giảm sâu, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng

VN-Index tăng hơn 22 điểm

Sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh, tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn vẫn khá thận trọng khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong đầu phiên giao dịch ngày 16/7. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá ngay khi mở cửa, lùi về vùng 1.770 điểm và có thời điểm giảm sâu xuống 1.757 điểm do lực bán gia tăng mạnh trong đầu phiên chiều.

Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc quyết liệt tại vùng giá thấp, giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục. Kết phiên, VN-Index tăng 22,12 điểm, tương đương 1,24%, lên 1.804,24 điểm, lấy lại mốc 1.800 điểm với thanh khoản cải thiện tích cực.

Chứng khoán ngày 16/7: Lực cầu nhập cuộc quyết liệt, VN-Index đảo chiều tăng điểm mạnh

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/7.

Mặc dù tăng điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay vẫn nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 141 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 157 mã giảm giá.

Mặc dù có tới 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm, song tâm lý chung có phần tích cực hơn nhiều so với những gì độ mở thị trường hiển thị. Bất động sản, ngân hàng và bảo hiểm là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thép, công nghệ viễn thông và hàng không là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng 25,6 điểm, lên mức 1.941,65 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 22 mã tăng giá, 5 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Dòng tiền nhập cuộc tại vùng giá chiết khấu giúp thanh khoản khớp lệnh bứt phá, cao hơn 36,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 788 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19.287 tỷ đồng, tăng 24,18% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2,75 điểm, về mức 288,32 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,14 điểm, lên mức 126,62 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng vào cuối phiên với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ -29 tỷ đồng. Trong đó, PNJ (-148 tỷ đồng), SSI (-132 tỷ đồng), FPT (-96 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC 253 tỷ đồng, ACB 218 tỷ đồng và VHM 154 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 41 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt nhịp hồi phục

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầy biến động khi áp lực bán mạnh trong phiên sáng và đầu phiên chiều từng đẩy VN-Index giảm gần 25 điểm, lùi xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.757 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều tăng 22,12 điểm, đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày.

Động lực chính của nhịp hồi phục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, đóng góp gần 16 điểm vào đà tăng của VN-Index. Trong đó, VIC tăng 2,8%, lên 223.000 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 890 tỷ đồng, thuộc nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng như HDB, ACB, STB cũng đồng loạt tăng giá, góp phần củng cố đà hồi phục của chỉ số.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE tăng 36,2% so với mức bình quân 20 phiên gần đây. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu tại một số mã như HPG, BSR, BID, HVN và đặc biệt là PNJ. Cổ phiếu PNJ có thời điểm giảm xuống giá sàn trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên, chốt phiên giảm 6,3%. Thanh khoản của mã này đạt hơn 600 tỷ đồng, trong đó khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 148 tỷ đồng.

Điểm tích cực của phiên giao dịch đến từ sự cải thiện mạnh của dòng tiền. Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE tăng 36,2% so với mức bình quân 20 phiên gần đây, phản ánh lực cầu nhập cuộc quyết liệt khi thị trường điều chỉnh sâu. Dòng tiền cũng có sự dịch chuyển rõ nét vào nhóm cổ phiếu tăng giá, với quy mô cao gấp khoảng 3,3 lần so với nhóm giảm giá, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể.

Theo các chuyên gia, diễn biến đảo chiều cùng sự gia tăng của thanh khoản là tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh. Nếu dòng tiền tiếp tục được duy trì và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giữ vai trò dẫn dắt, VN-Index có thể hướng tới nhịp hồi phục trong những phiên giao dịch tới. Tuy vậy, thị trường vẫn cần thêm các phiên xác nhận để củng cố xu hướng tăng và giảm bớt rủi ro từ hoạt động chốt lời ngắn hạn./.

Mai Tấn
Từ khóa:
chứng khoán ngày 16/7 thị trường chứng khoán Nhóm cổ phiếu vốn hóa chỉ số VN Index nhịp hồi phục thị trường dòng tiền bắt đáy áp lực điều chỉnh

Bài liên quan

Tạo thêm dư địa để thị trường vốn thu hút nguồn lực

Tạo thêm dư địa để thị trường vốn thu hút nguồn lực

Tái cấu trúc hệ dẫn vốn: Mở khóa nguồn lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Tái cấu trúc hệ dẫn vốn: Mở khóa nguồn lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

Dành cho bạn

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Chứng khoán phái sinh ngày 16/7: Sôi động giao dịch trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/7: Sôi động giao dịch trong phiên đáo hạn

Người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế?

Người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế?

Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách tăng 61,5%

Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách tăng 61,5%

Quy hoạch đô thị đang vẽ lại “bản đồ giá trị” bất động sản

Quy hoạch đô thị đang vẽ lại “bản đồ giá trị” bất động sản

Bãi bỏ 6 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá

Bãi bỏ 6 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá

Đọc thêm

Kéo dòng tiền trở lại khi thanh khoản về vùng trũng

Kéo dòng tiền trở lại khi thanh khoản về vùng trũng

Thanh khoản thị trường chứng khoán trở lại vùng thấp, trong khi dòng tiền thiếu lan tỏa và hàng hóa chưa theo kịp nhu cầu đầu tư. Nâng chất lượng "hàng hóa", mở rộng sản phẩm có chọn lọc,... là các đề xuất được chuyên gia kiến nghị.
Khối ngoại bán ròng, FPT chịu áp lực xả mạnh nhất

Khối ngoại bán ròng, FPT chịu áp lực xả mạnh nhất

(TBTCO) - Khối ngoại gia tăng bán ròng trở lại với giá trị gần 1.000 tỷ đồng trong ngày 15/7. Áp lực rút vốn tập trung tại FPT và PNJ trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 24 điểm, lùi về vùng đáy kể từ tháng 6/2026.
Chứng khoán phái sinh ngày 15/7: VN30 về sát mốc 1.900 điểm, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 15/7: VN30 về sát mốc 1.900 điểm, chênh lệch dương trở lại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục diễn biến thận trọng khi hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 7 giảm theo thị trường cơ sở. Tuy nhiên, mức giảm của hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số VN30, giúp chênh lệch dương xuất hiện trở lại.
Sửa Thông tư số 58/2021/TT-BTC, mở đường cho hợp đồng quyền chọn chỉ số

Sửa Thông tư số 58/2021/TT-BTC, mở đường cho hợp đồng quyền chọn chỉ số

(TBTCO) - Việc bổ sung hợp đồng quyền chọn chỉ số cổ phiếu có thể đưa thị trường phái sinh của Việt Nam "lên một tầm cao mới”. Khung pháp lý cho sản phẩm này cũng đang bắt đầu thành hình.
Chứng khoán ngày 15/7: VN-Index giảm sâu, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng

Chứng khoán ngày 15/7: VN-Index giảm sâu, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng

Thị trường chứng khoán hôm nay (15/7) chịu áp lực bán mạnh sau nhịp hồi kỹ thuật ngắn của phiên trước. VN-Index giảm hơn 24 điểm, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng 1.780 điểm khi lực cầu suy yếu, khối ngoại tiếp tục bán ròng và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Khơi thông nguồn vốn trong nước, tạo dư địa thu hút dòng vốn quốc tế

Khơi thông nguồn vốn trong nước, tạo dư địa thu hút dòng vốn quốc tế

(TBTCO) - Giới chuyên gia cho rằng, cùng với việc khơi thông nguồn vốn trong nước, cần tiếp tục hoàn thiện thị trường vốn, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính minh bạch nhằm tăng hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực và tạo điều kiện thu hút dòng vốn quốc tế.
Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

(TBTCO) - Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, cùng với việc nâng cao xếp hạng tín nhiệm và hoàn thiện điều kiện huy động vốn sẽ góp phần giảm chi phí vốn, mở rộng khả năng huy động nguồn vốn dài hạn và định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.
Gỡ điểm nghẽn thoái vốn để tăng hiệu quả luân chuyển dòng vốn tư nhân

Gỡ điểm nghẽn thoái vốn để tăng hiệu quả luân chuyển dòng vốn tư nhân

(TBTCO) - Theo đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế thoái vốn, thanh khoản và hệ sinh thái đầu tư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả luân chuyển dòng vốn tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận nguồn lực phát triển.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +28.81
16/07 | +28.81 (7,572.40 +28.81 (+0.38%))
DJI +150.34
16/07 | +150.34 (52,658.64 +150.34 (+0.29%))
IXIC +162.23
16/07 | +162.23 (26,269.23 +162.23 (+0.62%))
NYA +25.93
16/07 | +25.93 (23,872.53 +25.93 (+0.11%))
XAX -106.40
16/07 | -106.40 (8,081.75 -106.40 (-1.30%))
BUK100P -1.49
16/07 | -1.49 (1,042.50 -1.49 (-0.14%))
RUT +11.50
16/07 | +11.50 (2,976.26 +11.50 (+0.39%))
VIX +0.34
16/07 | +0.34 (16.01 +0.34 (+2.17%))
FTSE -22.97
16/07 | -22.97 (10,492.95 -22.97 (-0.22%))
GDAXI -160.89
16/07 | -160.89 (24,838.64 -160.89 (-0.64%))
FCHI -57.76
16/07 | -57.76 (8,324.67 -57.76 (-0.69%))
STOXX50E -24.83
16/07 | -24.83 (6,240.75 -24.83 (-0.40%))
N100 -9.27
16/07 | -9.27 (1,905.81 -9.27 (-0.48%))
BFX -29.85
16/07 | -29.85 (5,583.66 -29.85 (-0.53%))
MOEX.ME -0.11
16/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +327.50
16/07 | +327.50 (25,008.60 +327.50 (+1.33%))
STI -20.34
16/07 | -20.34 (5,539.38 -20.34 (-0.37%))
AXJO -0.40
16/07 | -0.40 (8,840.70 -0.40 (-0.00%))
AORD +2.30
16/07 | +2.30 (9,036.90 +2.30 (+0.03%))
BSESN +1.44
16/07 | +1.44 (77,186.87 +1.44 (+0.00%))
JKSE +66.24
16/07 | +66.24 (6,108.21 +66.24 (+1.10%))
KLSE +8.43
16/07 | +8.43 (1,722.19 +8.43 (+0.49%))
NZ50 -20.29
16/07 | -20.29 (13,614.78 -20.29 (-0.15%))
KS11 -463.81
16/07 | -463.81 (6,820.60 -463.81 (-6.37%))
TWII -6.61
16/07 | -6.61 (45,624.98 -6.61 (-0.01%))
GSPTSE +95.70
16/07 | +95.70 (35,416.20 +95.70 (+0.27%))
BVSP -630.09
16/07 | -630.09 (176,010.91 -630.09 (-0.36%))
MXX -114.59
16/07 | -114.59 (66,399.71 -114.59 (-0.17%))
IPSA -76.72
16/07 | -76.72 (10,947.38 -76.72 (-0.70%))
MERV +61,926.00
16/07 | +61,926.00 (3,291,246.00 +61,926.00 (+1.92%))
TA125.TA -13.90
16/07 | -13.90 (4,113.59 -13.90 (-0.34%))
CASE30 +283.70
16/07 | +283.70 (52,842.10 +283.70 (+0.54%))
JN0U.JO +72.63
16/07 | +72.63 (6,789.18 +72.63 (+1.08%))
DX-Y.NYB +0.06
16/07 | +0.06 (100.54 +0.06 (+0.06%))
125904-USD-STRD -6.32
16/07 | -6.32 (2,792.23 -6.32 (-0.23%))
XDB +1.61
16/07 | +1.61 (135.40 +1.61 (+1.20%))
XDE +0.41
16/07 | +0.41 (114.64 +0.41 (+0.36%))
000001.SS -73.17
16/07 | -73.17 (3,882.41 -73.17 (-1.85%))
N225 -1,915.97
16/07 | -1,915.97 (66,835.54 -1,915.97 (-2.79%))
XDN +0.00
16/07 | +0.00 (61.66 +0.00 (+0.00%))
XDA +0.31
16/07 | +0.31 (70.06 +0.31 (+0.45%))