Chứng khoán ngày 16/7: Lực cầu nhập cuộc quyết liệt, VN-Index đảo chiều tăng điểm mạnh

VN-Index tăng hơn 22 điểm

Sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh, tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn vẫn khá thận trọng khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong đầu phiên giao dịch ngày 16/7. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá ngay khi mở cửa, lùi về vùng 1.770 điểm và có thời điểm giảm sâu xuống 1.757 điểm do lực bán gia tăng mạnh trong đầu phiên chiều.

Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc quyết liệt tại vùng giá thấp, giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục. Kết phiên, VN-Index tăng 22,12 điểm, tương đương 1,24%, lên 1.804,24 điểm, lấy lại mốc 1.800 điểm với thanh khoản cải thiện tích cực.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/7.

Mặc dù tăng điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay vẫn nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 141 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 157 mã giảm giá.

Mặc dù có tới 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm, song tâm lý chung có phần tích cực hơn nhiều so với những gì độ mở thị trường hiển thị. Bất động sản, ngân hàng và bảo hiểm là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thép, công nghệ viễn thông và hàng không là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng 25,6 điểm, lên mức 1.941,65 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 22 mã tăng giá, 5 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Dòng tiền nhập cuộc tại vùng giá chiết khấu giúp thanh khoản khớp lệnh bứt phá, cao hơn 36,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 788 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19.287 tỷ đồng, tăng 24,18% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2,75 điểm, về mức 288,32 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,14 điểm, lên mức 126,62 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng vào cuối phiên với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ -29 tỷ đồng. Trong đó, PNJ (-148 tỷ đồng), SSI (-132 tỷ đồng), FPT (-96 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC 253 tỷ đồng, ACB 218 tỷ đồng và VHM 154 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 41 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt nhịp hồi phục

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầy biến động khi áp lực bán mạnh trong phiên sáng và đầu phiên chiều từng đẩy VN-Index giảm gần 25 điểm, lùi xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.757 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều tăng 22,12 điểm, đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày.

Động lực chính của nhịp hồi phục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, đóng góp gần 16 điểm vào đà tăng của VN-Index. Trong đó, VIC tăng 2,8%, lên 223.000 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 890 tỷ đồng, thuộc nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng như HDB, ACB, STB cũng đồng loạt tăng giá, góp phần củng cố đà hồi phục của chỉ số.

Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE tăng 36,2% so với mức bình quân 20 phiên gần đây. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu tại một số mã như HPG, BSR, BID, HVN và đặc biệt là PNJ. Cổ phiếu PNJ có thời điểm giảm xuống giá sàn trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên, chốt phiên giảm 6,3%. Thanh khoản của mã này đạt hơn 600 tỷ đồng, trong đó khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 148 tỷ đồng.

Điểm tích cực của phiên giao dịch đến từ sự cải thiện mạnh của dòng tiền. Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE tăng 36,2% so với mức bình quân 20 phiên gần đây, phản ánh lực cầu nhập cuộc quyết liệt khi thị trường điều chỉnh sâu. Dòng tiền cũng có sự dịch chuyển rõ nét vào nhóm cổ phiếu tăng giá, với quy mô cao gấp khoảng 3,3 lần so với nhóm giảm giá, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể.

Theo các chuyên gia, diễn biến đảo chiều cùng sự gia tăng của thanh khoản là tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh. Nếu dòng tiền tiếp tục được duy trì và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giữ vai trò dẫn dắt, VN-Index có thể hướng tới nhịp hồi phục trong những phiên giao dịch tới. Tuy vậy, thị trường vẫn cần thêm các phiên xác nhận để củng cố xu hướng tăng và giảm bớt rủi ro từ hoạt động chốt lời ngắn hạn./.