Thuế - Hải quan

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
18:03 | 16/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành kế hoạch hành động nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém trong lề lối làm việc, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong xây dựng, ban hành văn bản.
aa

Ngày 16/6, Cục Thuế ban hành Quyết định số 861/QĐ-CT về việc ban hành Kế hoạch của Cục Thuế thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-BTC ngày 21/5/2026 của Bộ Tài chính về Kế hoạch chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính theo tinh thần của Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư và Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục đích khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém trong lề lối làm việc, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện các hoạt động; đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản
Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ thị sát công tác hỗ trợ hộ kinh doanh của cán bộ, công chức thuế. Ảnh: Văn Học

Kế hoạch của Cục Thuế đã đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm toàn ngành triển khai thực hiện:

Một là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong đó, Cục Thuế yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế; Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này đến toàn bộ đảng viên, công chức, người lao động nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thuế.

Văn phòng Cục Thuế và các Thuế tỉnh, thành phố thực hiện tin, bài nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng các nội dung tại Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Hai là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thuế.

Cục Thuế chỉ đạo các Trưởng Thuế tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các Ban, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chấn chỉnh lề lối làm việc tại đơn vị mình, đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ động lồng ghép các nội dung về lề lối làm việc, chuẩn mực văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động vào các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho công chức, người lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới tư duy trong chỉ đạo và thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là yêu cầu thường xuyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản.

Kế hoạch yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố, các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế: Nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế công tác quản lý thuế, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp theo quy định.

Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng văn bản; không ban hành văn bản hành chính để chỉ đạo nội dung đã có trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường rà soát, bảo đảm tính nhất quán trong nội dung của các văn bản đã ban hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định chồng chéo, không còn phù hợp. Phấn đấu giảm ít nhất 15% số lượng văn bản hành chính ban hành trong năm so với năm trước.

Thực hiện nghiêm việc đổi mới quy trình soạn thảo, ban hành văn bản theo hướng tích hợp, đơn giản hóa; bảo đảm ban hành văn bản đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng hình thức và phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước.

Chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nhất là Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong xây dựng, ban hành văn bản…

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ chế độ hội họp.

Kế hoạch giao Văn phòng Cục Thuế tham mưu, trình Lãnh đạo Cục Thuế ban hành Quy chế làm việc của Cục Thuế; Văn phòng Đảng ủy tham mưu trình Ban Thường vụ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế; các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với tinh thần của Kết luận số 226-KL/TW và Quyết định số 534/QĐ-TTg.

Văn phòng Cục Thuế chủ trì, các Ban, đơn vị phối hợp xây dựng lịch họp tại cơ quan Cục Thuế; các Thuế tỉnh, thành phố xây dựng lịch họp của Thuế tỉnh, thành phố, đảm bảo khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp; thực hiện cắt giảm 10% số lượng hội nghị, cuộc họp; ưu tiên tối đa hình thức họp trực tuyến (phấn đấu đạt trên 60%), họp không giấy tờ. Kiểm soát chặt chẽ thành phần, thời gian, nội dung các cuộc họp.

Các Thuế tỉnh, thành phố, các Ban, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thời gian họp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí: Hội nghị quán triệt không quá 1/2 ngày; hội nghị chuyên môn không quá 01 ngày; các hội nghị quan trọng cần thảo luận không quá 1,5 ngày; tài liệu họp phải gửi trước qua hệ thống điện tử; không đọc lại báo cáo tại cuộc họp, tập trung thảo luận giải quyết vấn đề…

Năm là, đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Cục Thuế giao Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (chủ trì về kỹ thuật, xây dựng ứng dụng), Văn phòng Cục Thuế (chủ trì xây dựng quy trình nghiệp vụ) phối hợp với các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật).

Các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; phấn đấu tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng đạt trên 95%; rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính.

Ban Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, tham mưu sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng “một việc chỉ giao một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính”, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Văn phòng Cục Thuế chủ trì, các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị phối hợp chuẩn hóa chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra.

Kế hoạch giao Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các Ban, đơn vị: Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Cục trưởng về kết quả thực hiện Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này tại đơn vị.

Lấy kết quả thực hiện đổi mới lề lối làm việc là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân hằng năm.

Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị phối hợp nghiên cứu, đưa tiêu chí kết quả thực hiện Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này vào bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại đơn vị, cá nhân và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
hành vi tham nhũng lề lối làm việc ban hành văn bản cải cách hành chính chuyển đổi số kỷ luật hành chính kiểm tra công tác

Bài liên quan

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành

Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành

Hà Nội phát động đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số

Hà Nội phát động đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số

Dành cho bạn

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Chứng khoán ngày 16/7: Lực cầu nhập cuộc quyết liệt, VN-Index đảo chiều tăng điểm mạnh

Chứng khoán ngày 16/7: Lực cầu nhập cuộc quyết liệt, VN-Index đảo chiều tăng điểm mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 16/7: Sôi động giao dịch trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/7: Sôi động giao dịch trong phiên đáo hạn

Đọc thêm

Người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế?

Người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế?

(TBTCO) - Thực hiện quy định của pháp luật thuế, người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế? Thông tư số 89/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết các quy định này.
Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách tăng 61,5%

Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách tăng 61,5%

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, khu vực sản xuất kinh doanh nộp ngân sách tăng 52,7% so với cùng kỳ thực hiện, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nộp tăng 61,5%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp tăng 51,9%...
5 tiêu chí phân nhóm người nộp thuế

5 tiêu chí phân nhóm người nộp thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
Cạnh tranh xuất khẩu nông sản bằng chất lượng và minh bạch chuỗi sản xuất

Cạnh tranh xuất khẩu nông sản bằng chất lượng và minh bạch chuỗi sản xuất

(TBTCO) - Khi các tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngày càng khắt khe, thì yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng chinh phục thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp nông sản chính là chất lượng, năng lực chế biến sâu và sự minh bạch của chuỗi sản xuất.
Đấu tranh chống chuyển giá, trốn thuế ngày càng gian nan

Đấu tranh chống chuyển giá, trốn thuế ngày càng gian nan

(TBTCO) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, giao dịch xuyên biên giới và kinh tế số ngày càng phát triển, nguy cơ chuyển giá, tránh thuế, trốn thuế tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống chuyển giá, tránh thuế, trốn thuế đang đứng trước những yêu cầu mới, ngày càng gian nan.
Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc sửa Luật Hải quan lần này không chỉ để sửa quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý: từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ phát triển, và quan trọng nhất là thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.
Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

(TBTCO) - Tại Tọa đàm “Chính sách cho ngành bán hàng đa cấp - Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thúc đẩy” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều ngày 15/7, đại diện cơ quan thuế đã giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp...
Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan bổ sung Điều 16a quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện quản lý hải quan.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng