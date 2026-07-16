Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Ngày 16/6, Cục Thuế ban hành Quyết định số 861/QĐ-CT về việc ban hành Kế hoạch của Cục Thuế thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-BTC ngày 21/5/2026 của Bộ Tài chính về Kế hoạch chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính theo tinh thần của Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư và Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục đích khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém trong lề lối làm việc, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện các hoạt động; đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ thị sát công tác hỗ trợ hộ kinh doanh của cán bộ, công chức thuế. Ảnh: Văn Học

Kế hoạch của Cục Thuế đã đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm toàn ngành triển khai thực hiện:

Một là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong đó, Cục Thuế yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế; Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này đến toàn bộ đảng viên, công chức, người lao động nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thuế.

Văn phòng Cục Thuế và các Thuế tỉnh, thành phố thực hiện tin, bài nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng các nội dung tại Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Hai là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thuế.

Cục Thuế chỉ đạo các Trưởng Thuế tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các Ban, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chấn chỉnh lề lối làm việc tại đơn vị mình, đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ động lồng ghép các nội dung về lề lối làm việc, chuẩn mực văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động vào các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho công chức, người lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới tư duy trong chỉ đạo và thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là yêu cầu thường xuyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản.

Kế hoạch yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố, các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế: Nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế công tác quản lý thuế, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp theo quy định.

Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng văn bản; không ban hành văn bản hành chính để chỉ đạo nội dung đã có trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường rà soát, bảo đảm tính nhất quán trong nội dung của các văn bản đã ban hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định chồng chéo, không còn phù hợp. Phấn đấu giảm ít nhất 15% số lượng văn bản hành chính ban hành trong năm so với năm trước.

Thực hiện nghiêm việc đổi mới quy trình soạn thảo, ban hành văn bản theo hướng tích hợp, đơn giản hóa; bảo đảm ban hành văn bản đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng hình thức và phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước.

Chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nhất là Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong xây dựng, ban hành văn bản…

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ chế độ hội họp.

Kế hoạch giao Văn phòng Cục Thuế tham mưu, trình Lãnh đạo Cục Thuế ban hành Quy chế làm việc của Cục Thuế; Văn phòng Đảng ủy tham mưu trình Ban Thường vụ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế; các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với tinh thần của Kết luận số 226-KL/TW và Quyết định số 534/QĐ-TTg.

Văn phòng Cục Thuế chủ trì, các Ban, đơn vị phối hợp xây dựng lịch họp tại cơ quan Cục Thuế; các Thuế tỉnh, thành phố xây dựng lịch họp của Thuế tỉnh, thành phố, đảm bảo khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp; thực hiện cắt giảm 10% số lượng hội nghị, cuộc họp; ưu tiên tối đa hình thức họp trực tuyến (phấn đấu đạt trên 60%), họp không giấy tờ. Kiểm soát chặt chẽ thành phần, thời gian, nội dung các cuộc họp.

Các Thuế tỉnh, thành phố, các Ban, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thời gian họp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí: Hội nghị quán triệt không quá 1/2 ngày; hội nghị chuyên môn không quá 01 ngày; các hội nghị quan trọng cần thảo luận không quá 1,5 ngày; tài liệu họp phải gửi trước qua hệ thống điện tử; không đọc lại báo cáo tại cuộc họp, tập trung thảo luận giải quyết vấn đề…

Năm là, đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Cục Thuế giao Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (chủ trì về kỹ thuật, xây dựng ứng dụng), Văn phòng Cục Thuế (chủ trì xây dựng quy trình nghiệp vụ) phối hợp với các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật).

Các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; phấn đấu tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng đạt trên 95%; rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính.

Ban Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, tham mưu sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng “một việc chỉ giao một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính”, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Văn phòng Cục Thuế chủ trì, các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị phối hợp chuẩn hóa chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra.

Kế hoạch giao Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các Ban, đơn vị: Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Cục trưởng về kết quả thực hiện Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này tại đơn vị.

Lấy kết quả thực hiện đổi mới lề lối làm việc là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân hằng năm.

Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, các Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị phối hợp nghiên cứu, đưa tiêu chí kết quả thực hiện Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, Quyết định số 1224/QĐ-BTC và Kế hoạch này vào bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại đơn vị, cá nhân và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm./.