Hà Nội phát động đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số

Kế hoạch hướng tới khắc phục những tồn tại trong quá trình chuyển đổi số, trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố. Hiện nay, nhiều cơ sở dữ liệu vẫn chưa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, chưa được kết nối, chia sẻ và tái sử dụng hiệu quả; các hệ thống thông tin, nền tảng số còn phân tán, thiếu tính đồng bộ; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai, giải ngân các nhiệm vụ chuyển đổi số còn chậm.

Trong 100 ngày kể từ khi Kế hoạch được ban hành, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố sẽ tập trung làm sạch, chuẩn hóa, di trú và tích hợp các nhóm dữ liệu thiết yếu vào Kho dữ liệu dùng chung; đồng thời thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ tháng 2/2026, Hà Nội đã chính thức vận hành thử nghiệm Chợ Chuyển đổi số và Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội tại Khu liên cơ Võ Chí Công.

Song song với đó, Thành phố sẽ tổng rà soát, kiểm kê và đánh giá toàn bộ các phần mềm, hệ thống thông tin đang sử dụng để phân loại, lựa chọn phương án giữ lại, tích hợp, hợp nhất, thay thế hoặc dừng triển khai đối với các hệ thống không còn phù hợp. Hà Nội cũng sẽ xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xác thực, định danh người dùng (IDP) dùng chung cho các hệ thống thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu của Thành phố.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tích hợp Không gian làm việc số HanoiWork với hệ thống quản lý văn bản của bốn trục cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần liên thông dữ liệu, giảm thao tác và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội sẽ lựa chọn các thủ tục có tần suất phát sinh lớn để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết và 50% thành phần hồ sơ. Thành phố đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó ít nhất 80% được thực hiện trực tuyến toàn trình; đồng thời toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được tiếp nhận trực tuyến.

Đối với lĩnh vực đất đai và xây dựng, Hà Nội sẽ triển khai 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường; đồng thời áp dụng cơ chế “im lặng là đồng ý” đối với các thủ tục hành chính phải lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.

Trong phát triển kinh tế số, Thành phố đặt mục tiêu thu hút từ 3 - 5 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), logistics số, thương mại điện tử, du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp công nghệ số mở rộng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Kế hoạch cũng tập trung thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống. Mỗi xã, phường phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số; 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử; 100% hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử; toàn bộ chợ dân sinh tại 126 xã, phường triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, mỗi xã, phường sẽ xây dựng ít nhất 5 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt.

Để thúc đẩy thương mại số, Hà Nội sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động kinh doanh; xây dựng “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên sàn thương mại điện tử Shopee; hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên các sàn thương mại điện tử; tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương; triển khai “Tháng khuyến mại số Hà Nội”; thí điểm hai mô hình kinh tế đêm sáng tạo và phát triển tối thiểu 10 điểm du lịch số gắn với tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Thành phố sẽ triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số tại khoảng 2.729 thôn, tổ dân phố trên địa bàn; áp dụng hệ thống HanoiCheck tại 100% cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú; đồng thời đẩy nhanh việc phân bổ, giải ngân kinh phí để bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số./.