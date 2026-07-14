Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo phương án, Thành phố đặt mục tiêu xây dựng các kịch bản điều hành chủ động, khả thi để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, ổn định trong mọi tình huống; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và điều phối của cơ quan quản lý trước những biến động của thị trường năng lượng trong nước và quốc tế.

Phương án yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, các dự án trọng điểm, hệ thống dịch vụ công ích, quốc phòng, an ninh, y tế, giao thông đô thị và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố.

TP. Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, dự trữ, vận chuyển và phân phối phù hợp với kế hoạch chung của thành phố; duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định; bảo đảm cung ứng liên tục cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, hạn chế bán hàng, tự ý đóng cửa hoặc ngừng bán khi không có lý do chính đáng.

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Ảnh: Đức Thanh

Theo kịch bản thị trường vận hành bình thường, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Hà Nội khoảng 3.000 m3/ngày. Nguồn cung chủ yếu do các thương nhân đầu mối bảo đảm, trong đó Petrolimex Hà Nội giữ vai trò nguồn cung chính với sản lượng khoảng 1.800 - 2.300 m3/ngày, phần còn lại do các doanh nghiệp khác cung ứng. Trong điều kiện này, toàn hệ thống phải duy trì lượng tồn kho tối thiểu tương đương 7 - 10 ngày tiêu thụ, khoảng 21.000 - 30.000 m3.

riêng khu vực nội thành phải bảo đảm tối thiểu 5 ngày tiêu thụ.

Đối với tình huống đặc biệt nghiêm trọng, khi nguồn cung giảm trên 30% nhu cầu do gián đoạn nhập khẩu, suy giảm sản lượng từ các nhà máy lọc dầu hoặc thiên tai, sự cố lớn, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND thành phố chuyển sang cơ chế điều hành tập trung, kiểm soát và điều phối toàn bộ nguồn xăng dầu trên địa bàn.

Thành phố sẽ huy động tối đa nguồn hàng tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá và Kho xăng dầu Nam Phong, đồng thời báo cáo Bộ Công thương để đề nghị hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia hoặc điều phối nguồn hàng từ các địa phương khác theo thẩm quyền.

Trong kịch bản khẩn cấp, 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn sẽ được đặt dưới chế độ kiểm soát chặt chẽ; trường hợp cần thiết có thể áp dụng hình thức bán theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ. Công an thành phố có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bán và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm việc điều phối của cơ quan quản lý, không được tự ý điều chuyển nguồn hàng, thay đổi khu vực cung ứng hoặc dừng bán khi chưa được phép.

Bên cạnh đó, phương án cũng thiết lập cơ chế cảnh báo sớm khi xuất hiện các dấu hiệu rủi ro như tồn kho xuống dưới ngưỡng an toàn, số cửa hàng ngừng bán tăng đột biến, doanh nghiệp cắt giảm mạnh nguồn cung, thời gian giao hàng kéo dài hoặc xuất hiện hiện tượng mua gom, tích trữ bất thường, biến động về giá bán, chiết khấu và các phản ánh từ người dân, doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để hành phố kịp thời triển khai các biện pháp điều hành, bảo đảm ổn định./.