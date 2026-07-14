Thị trường

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
20:52 | 14/07/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn nhằm chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng, bảo đảm cung ứng liên tục cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và các lĩnh vực thiết yếu, kể cả trong những tình huống khẩn cấp.
aa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo phương án, Thành phố đặt mục tiêu xây dựng các kịch bản điều hành chủ động, khả thi để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, ổn định trong mọi tình huống; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và điều phối của cơ quan quản lý trước những biến động của thị trường năng lượng trong nước và quốc tế.

Phương án yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, các dự án trọng điểm, hệ thống dịch vụ công ích, quốc phòng, an ninh, y tế, giao thông đô thị và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố.

TP. Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, dự trữ, vận chuyển và phân phối phù hợp với kế hoạch chung của thành phố; duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định; bảo đảm cung ứng liên tục cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, hạn chế bán hàng, tự ý đóng cửa hoặc ngừng bán khi không có lý do chính đáng.

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Ảnh: Đức Thanh

Theo kịch bản thị trường vận hành bình thường, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Hà Nội khoảng 3.000 m3/ngày. Nguồn cung chủ yếu do các thương nhân đầu mối bảo đảm, trong đó Petrolimex Hà Nội giữ vai trò nguồn cung chính với sản lượng khoảng 1.800 - 2.300 m3/ngày, phần còn lại do các doanh nghiệp khác cung ứng. Trong điều kiện này, toàn hệ thống phải duy trì lượng tồn kho tối thiểu tương đương 7 - 10 ngày tiêu thụ, khoảng 21.000 - 30.000 m3.

riêng khu vực nội thành phải bảo đảm tối thiểu 5 ngày tiêu thụ.

Đối với tình huống đặc biệt nghiêm trọng, khi nguồn cung giảm trên 30% nhu cầu do gián đoạn nhập khẩu, suy giảm sản lượng từ các nhà máy lọc dầu hoặc thiên tai, sự cố lớn, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND thành phố chuyển sang cơ chế điều hành tập trung, kiểm soát và điều phối toàn bộ nguồn xăng dầu trên địa bàn.

Thành phố sẽ huy động tối đa nguồn hàng tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá và Kho xăng dầu Nam Phong, đồng thời báo cáo Bộ Công thương để đề nghị hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia hoặc điều phối nguồn hàng từ các địa phương khác theo thẩm quyền.

Trong kịch bản khẩn cấp, 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn sẽ được đặt dưới chế độ kiểm soát chặt chẽ; trường hợp cần thiết có thể áp dụng hình thức bán theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ. Công an thành phố có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bán và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm việc điều phối của cơ quan quản lý, không được tự ý điều chuyển nguồn hàng, thay đổi khu vực cung ứng hoặc dừng bán khi chưa được phép.

Bên cạnh đó, phương án cũng thiết lập cơ chế cảnh báo sớm khi xuất hiện các dấu hiệu rủi ro như tồn kho xuống dưới ngưỡng an toàn, số cửa hàng ngừng bán tăng đột biến, doanh nghiệp cắt giảm mạnh nguồn cung, thời gian giao hàng kéo dài hoặc xuất hiện hiện tượng mua gom, tích trữ bất thường, biến động về giá bán, chiết khấu và các phản ánh từ người dân, doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để hành phố kịp thời triển khai các biện pháp điều hành, bảo đảm ổn định./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Bài liên quan

Hà Nội phát động đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số

Hà Nội phát động đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số

Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII

Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Dành cho bạn

Hạ tầng và nhu cầu ở thực định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản

Hạ tầng và nhu cầu ở thực định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản

Khối ngoại quay lại mua ròng PNJ sau chuỗi 7 phiên "xả hàng"

Khối ngoại quay lại mua ròng PNJ sau chuỗi 7 phiên "xả hàng"

C.P. Việt Nam hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - thực phẩm

C.P. Việt Nam hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/7: Giao dịch sôi động trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 14/7: Giao dịch sôi động trước thềm đáo hạn

Tốc độ giải ngân đầu tư công đang chậm lại trong tuần đầu tháng 7

Tốc độ giải ngân đầu tư công đang chậm lại trong tuần đầu tháng 7

Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Đọc thêm

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Giá bạc hôm nay (14/7) tiếp tục giảm do đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên thị trường kim loại quý.
Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Giá lúa gạo hôm nay (14/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán yếu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong năm 2026, Việt Nam sẽ xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó.
Ngày 14/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước giảm

Ngày 14/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (14/7) tại các thị trường chính châu Á diễn biến trái chiều. Trong khi đó, giá cao su trong nước điều chỉnh giảm nhẹ.
Ngày 14/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 14/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay (14/7) tiếp tục khởi sắc khi nhiều địa phương tại miền Bắc và miền Nam điều chỉnh tăng giá. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Gỡ điểm nghẽn mã số vùng trồng, mở rộng cửa xuất khẩu

Gỡ điểm nghẽn mã số vùng trồng, mở rộng cửa xuất khẩu

(TBTCO) - Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đang là điều kiện bắt buộc để nhiều mặt hàng nông sản chinh phục các thị trường xuất khẩu "khó tính". Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc về quy trình, quản lý và phối hợp giữa các bên.
Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

(TBTCO) - Từ những trải nghiệm thực tế của người dùng, VinFast VF 9 đang cho thấy giá trị của mẫu E-SUV Việt không chỉ nằm ở kích thước hay sức mạnh vận hành vượt trội, mà còn ở khả năng trở thành một “văn phòng di động” đúng nghĩa.
Ngày 13/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi xuống

Ngày 13/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi xuống

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/7) tiếp tục đi xuống do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các tín hiệu trái chiều từ kinh tế Mỹ.
Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê khép lại tuần qua với mức tăng mạnh dù liên tục đảo chiều giữa các phiên. Trong khi đó, giá tiêu tăng 4.000 - 6.000 đồng/kg, lên 138.000 - 141.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Hà Nội phát động đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số

Hà Nội phát động đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số

Hải quan tập huấn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hải quan tập huấn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Khách hàng của bất động sản hạng sang không chỉ quan tâm vị trí dự án

Khách hàng của bất động sản hạng sang không chỉ quan tâm vị trí dự án

Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy

Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy

Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, tích cực hỗ trợ người nộp thuế

Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, tích cực hỗ trợ người nộp thuế

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg