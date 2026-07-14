Bất động sản

Khách hàng của bất động sản hạng sang không chỉ quan tâm vị trí dự án

Việt Dũng

Việt Dũng

18:58 | 14/07/2026
(TBTCO) - Nếu như trước đây, vị trí và tiềm năng tăng giá là hai yếu tố quyết định trong phân khúc bất động sản hạng sang, thì hiện nay, người mua ngày càng đặt nhiều kỳ vọng hơn vào trải nghiệm sống, tiêu chuẩn dịch vụ và năng lực vận hành của dự án.
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Theo nghiên cứu của Savills Hotels, thị trường Việt Nam những năm gần đây ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dự án mang thương hiệu và được vận hành bởi các nhà điều hành khách sạn quốc tế như Marriott International, IHG, Hyatt.

Bên cạnh đó, các dự án bất động sản mang thương hiệu (Branded Residence) tại khu vực đô thị hiện chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung tương lai đang được hoạch định, tăng mạnh so với mức 28% của nguồn cung đã hoàn thành.

Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc Cấp cao Savills Hotels khu vực Đông Nam Á, Nhà sáng lập Wehub cho biết, thị trường bất động sản hạng sang toàn cầu đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh chóng của nhóm khách siêu giàu (UHNWI). Trong giai đoạn 2021 - 2026, quy mô dân số UHNWI toàn cầu được ước tính tăng khoảng 29%.

Khách hàng của bất động sản hạng sang không chỉ quan tâm vị trí dự án

Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc Cấp cao Savills Hotels khu vực Đông Nam Á, Nhà sáng lập Wehub chia sẻ thông tin. Ảnh: Savills Việt Nam.

Branded Residence cũng đang trở thành một phân khúc ngày càng quan trọng của thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu. Hiện có hơn 220 dự án mới đang được phát triển trên thế giới, trong khi Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm gần 40 dự án đang hoạch định và triển khai.

Không chỉ quy mô thị trường mở rộng, nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp cũng đang thay đổi. Chuyên gia này cho rằng, người mua trong phân khúc cao cấp và hạng sang có xu hướng ưu tiên các căn hộ diện tích lớn hơn, mặt bằng linh hoạt hơn và đem đến các giải pháp phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình. Theo đó, hệ thống dịch vụ và tiện ích ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển sản phẩm.

Theo đại diện Savills, so với các thị trường phát triển trong khu vực như Thái Lan, nguồn cung bất động sản thương hiệu tại Việt Nam vẫn ở quy mô khiêm tốn. Song, tốc độ gia tăng của tầng lớp giàu và siêu giàu, sự phục hồi của du lịch quốc tế cùng việc hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện được xem là những động lực thúc đẩy phân khúc này.

Trong thời gian tới, thị trường được kỳ vọng sẽ ghi nhận thêm các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế, đặc biệt tại các trung tâm đô thị và điểm đến du lịch đã được định vị trên bản đồ quốc tế. Trong khi đó, giá bán của một số dự án Branded Residence đang phản ánh ngày càng rõ hơn giá trị thương hiệu, tiêu chuẩn vận hành và các dịch vụ đi kèm. So với một số điểm đến trong khu vực, thị trường Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hình thành và hoàn thiện mặt bằng giá của phân khúc này.

Ông Mauro cho rằng, các dự án bất động sản thương hiệu tiếp tục duy trì lợi thế nhờ tiêu chuẩn dịch vụ, mức độ nhận diện thương hiệu và chất lượng vận hành được thiết lập thông qua sự tham gia của các thương hiệu quốc tế. Đồng thời, bất động sản gắn với yếu tố sức khỏe cũng đang thu hút sự quan tâm như một động lực đem đến giá trị tăng thêm cho phân khúc cao cấp và hạng sang.

“Tại một số thị trường, việc tích hợp các yếu tố wellness (thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe toàn diện - PV) một cách toàn diện vào thiết kế, vận hành và trải nghiệm cư dân được ghi nhận có thể tạo ra mức giá trị gia tăng cao hơn so với các dự án tương tự. Xu hướng này cho thấy thế hệ bất động sản hạng sang tiếp theo sẽ không còn tập trung vào một yếu tố riêng lẻ, mà hướng đến sự kết hợp đồng bộ giữa tiện ích, thiết kế, dịch vụ vận hành, yếu tố chăm sóc sức khỏe và uy tín thương hiệu toàn cầu nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhóm khách hàng mục tiêu” - ông Mauro chia sẻ./.

Việt Dũng
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bất động sản hạng sang dự án bất động sản thương hiệu quốc tế tiêu chuẩn dịch vụ phân khúc cao cấp khách hàng cao cấp

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