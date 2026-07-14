Tài chính

Tốc độ giải ngân đầu tư công đang chậm lại trong tuần đầu tháng 7

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
15:56 | 14/07/2026
(TBTCO) - Đến hết ngày 9/7/2026, cả nước giải ngân được 370.854,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 36,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng trong tuần từ ngày 3 - 9/7, số vốn giải ngân phát sinh chỉ đạt 9.905,5 tỷ đồng, bằng 16,1% so với tuần trước đó, cho thấy tiến độ giải ngân có dấu hiệu chậm lại.
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Theo báo cáo hằng tuần của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được giao là 1.008.034,2 tỷ đồng. Cùng với phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng thêm 14.709,6 tỷ đồng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay đến thời điểm báo cáo đạt 1.022.743,8 tỷ đồng.

Về phân bổ vốn, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án 1.005.181,6 tỷ đồng. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã được phân bổ đạt 990.472 tỷ đồng, tương đương 98,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện còn 17.562,1 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 1,7% kế hoạch vốn được giao, thuộc 10 bộ, cơ quan trung ương và 27 địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do một số đơn vị mới được giao bổ sung kế hoạch vốn từ đầu tháng 6/2026 nên cần thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, hoặc đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho đơn vị khác có nhu cầu sử dụng.

Về giải ngân, đến hết ngày 2/7/2026, cả nước giải ngân được 360.948,7 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết ngày 9/7/2026, giá trị giải ngân tăng lên 370.854,2 tỷ đồng, tương đương 36,8% kế hoạch.

Như vậy, trong tuần từ ngày 3 - 9/7, số giải ngân phát sinh đạt 9.905,5 tỷ đồng, chỉ bằng 16,1% mức giải ngân phát sinh của tuần trước đó.

Tính đến hết ngày 9/7, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Một số đơn vị có giá trị giải ngân lũy kế trên 15.000 tỷ đồng gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng.

Ngược lại, còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, có 6 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương được tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đến hết ngày 9/7/2026 đạt khoảng 38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao./.

Vân Hà
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giải ngân đầu tư công chậm lại bộ tài chính

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