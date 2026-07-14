Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Tây Nguyên đi ngang. Ảnh minh họa

Giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Tây Nguyên đi ngang. Mức thu mua trung bình toàn vùng được duy trì ở 95.200 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Thị trường trong nước hiện dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) đang dẫn đầu bảng giá với 95.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Lâm Đồng được thu mua ở mức 94.700 đồng/kg.

Khoảng cách giữa nơi có giá cao nhất và thấp nhất chỉ là 600 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá giữa các vùng nguyên liệu đang tương đối ổn định, chưa xuất hiện chênh lệch lớn.

Sau những phiên tăng, giảm nhanh vào tuần trước, thị trường cà phê trong nước đang bước vào giai đoạn thận trọng hơn. Người bán chưa vội đưa hàng ra thị trường, trong khi các đại lý và doanh nghiệp thu mua cũng chờ thêm tín hiệu từ hai sàn quốc tế.

Bảng giá cà phê trong nước hôm nay 14/7/2026.

Trên sàn London, bảng giá cà phê Robusta tại thời điểm cập nhật chưa phát sinh biến động mới. Hợp đồng giao tháng 7/2026 đứng ở mức 3.872 USD/tấn

Việc các kỳ hạn cùng hiển thị mức thay đổi 0,00% đi kèm khối lượng giao dịch bằng 0 cho thấy bảng giá đang giữ nguyên mức tham chiếu, chưa có giao dịch mới làm thay đổi giá.

Tuy nhiên, đây vẫn là mặt bằng giá được hình thành sau nhịp giảm của phiên trước. Vì vậy, trạng thái đứng giá hiện tại chưa đủ để khẳng định thị trường thế giới đã đảo chiều phục hồi. Dữ liệu lưu trữ của thị trường cũng ghi nhận Robusta tháng 7/2026 ở mức 3.872 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ổn định tại thời điểm cập nhật. Hợp đồng giao tháng 7/2026 duy trì ở mức 343 US cent/lb.

Arabica được tính bằng US cent/lb, trong đó một pound tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi hợp đồng giao dịch có quy mô khoảng 17 tấn.

Giá tiêu giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm cho thấy, giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, hiện dao động trong khoảng 134.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk mức giá tiêu là 137,000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Gia Lai ở mức 134,500 đồng/kg, giảm 3.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sát nhập) giá tiêu ở mức 137,000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sát nhập) mức giá tiêu hôm nay ở mức 135,000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg. Đồng Nai (Bình Phước cũ sát nhập) mức giá tiêu hôm nay ở mức 135,000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế. Giá tiêu cụ thể như sau: Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,079 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok hiện ở mức 9,198 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.350 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,250 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570, hiện đang ở mức ở mức 5,900 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l hiện đang ở mức 5.850 USD/tấn và loại 550 g/l hiện đang ở mức 5.950 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng hiện đang ở mức 8.200 USD/tấn.

Dù chịu áp lực lao dốc bất ngờ, các chuyên gia nhận định đây chỉ là nhịp rung lắc ngắn hạn, thị trường vẫn neo ở vùng giá cao nhờ lực đỡ lớn từ nguồn cung khan hiếm và tâm lý giữ hàng của đại đa số nông dân./.