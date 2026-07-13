Gỡ điểm nghẽn mã số vùng trồng, mở rộng cửa xuất khẩu

Đó là thông tin tại Hội thảo trực tuyến với gần 300 điểm cầu địa phương, lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 13/7.

Dự thảo Nghị quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước trong thời gian chờ sửa đổi toàn diện Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được đơn giản hóa theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, thực hiện trực tuyến và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các cơ sở dữ liệu có liên quan.

Đối với vùng trồng phục vụ thị trường trong nước, thời gian giải quyết dự kiến không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kết hợp với cơ chế hậu kiểm. Đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, tiếp tục thực hiện tiền kiểm, thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường nhập khẩu.

Các ý kiến tại hội thảo cơ bản thống nhất mã số vùng trồng được cấp theo vị trí thửa đất và từng bước gắn với cơ sở dữ liệu đất đai. Trường hợp thông tin thửa đất chưa được cập nhật, UBND cấp xã xác nhận vị trí và diện tích sản xuất làm căn cứ giải quyết thủ tục.

Đại diện các địa phương cho rằng, việc đơn giản hóa thủ tục là cần thiết, song phải bảo đảm tính khả thi, không làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước. Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc xác nhận thông tin đất đai; đồng thời hướng dẫn cụ thể trình tự, biểu mẫu và phương thức hậu kiểm để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đổi mới công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ xuất khẩu, mà còn hướng tới quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thị trường trong nước.

Theo Thứ trưởng, việc đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Đối với nông sản xuất khẩu, thời gian tiền kiểm 10 ngày là cần thiết để cơ quan chuyên môn đánh giá đầy đủ việc đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu nông sản Việt Nam.

Ngay sau hội thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành. Theo đó, dự thảo sẽ quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc tổng hợp, chuyển danh sách mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, bảo đảm thống nhất đầu mối và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Để triển khai hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói; đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung có quy mô phù hợp. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ động làm việc với phía Trung Quốc để thúc đẩy công nhận các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã gửi; đồng thời trao đổi, điều chỉnh quy trình tiếp nhận theo hướng phù hợp với mùa vụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định, việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là giải pháp quan trọng nhằm duy trì xuất khẩu nông sản, góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 74 tỷ USD trong năm 2026./.