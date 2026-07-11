Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 11/7, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.214 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước và tăng 8 đồng trong tuần, đánh dấu đà tăng liên tiếp 8 tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng lên 24.004 - 26.424 VND/USD

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.953,3 - 26.474,7 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.450 VND/USD, giữ nguyên chiều mua và tăng 30 đồng chiều bán, phục hồi sau khi giảm mạnh ba phiên trong tuần. Tinh chung tuần qua, tỷ giá USD tự do giảm 180 đồng chiều mua và 160 đồng chiều bán so với tuần trước. Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên cuối tuần cho thấy, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.060 - 26.470 VND/USD (mua vào - bán ra), trong đó chiều mua giảm 21 đồng, còn chiều bán giảm 1 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.090 - 26.470 VND/USD, với chiều mua giảm 21 đồng và chiều bán giảm 1 đồng. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 10/7 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 29.300 - 30.844,8 VND/EUR, chiều mua tăng 26,8 đồng và chiều bán tăng 28,3 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 29.541 - 30.973 VND/EUR, trong đó chiều mua giảm 7 đồng, còn chiều bán tăng 17 đồng.

Đối với GBP, Vietcombank niêm yết ở mức 34.365,2 - 35.824 VND/GBP, chiều mua tăng 49,6 đồng và chiều bán tăng 51,7 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 34.627 - 35.920 VND/GBP, với chiều mua giảm 19 đồng, trong khi chiều bán tăng 11 đồng.

Tỷ giá CNY tăng mạnh tại các ngân hàng. Theo đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá CNY ở mức 3.779,2 - 3.939,6 VND/CNY, chiều mua tăng 11,7 đồng và chiều bán tăng 12,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 3.802 - 3.947 VND/CNY, với chiều mua tăng 5 đồng và chiều bán tăng 8 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 100,97 điểm, tăng 0,03% so với phiên trước.

Trong tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6, số liệu được đánh giá có thể định hình kỳ vọng về lộ trình chính sách của Fed trong các cuộc họp tới. Ngoài ra, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi sát phiên điều trần chính sách tiền tệ bán niên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội.

Chỉ số DXY tăng nhẹ tuần qua và dao động quanh mốc 101 điểm. Diễn biến của đồng bạc xanh chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, những lo ngại trước đây về khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản (MoF) can thiệp vào thị trường ngoại hối đã tạm lắng xuống, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn được củng cố.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhìn chung không tạo ra bất ngờ khi phản ánh đúng kỳ vọng của thị trường, khiến phản ứng của đồng USD khá hạn chế.

Trong tuần qua, Fed tiếp tục phát đi thông điệp sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn thông qua các phát biểu của các quan chức, biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 và báo cáo chính sách tiền tệ công bố vào cuối tuần.

Theo Fed, lạm phát đã tăng tốc trở lại do tác động của thuế quan, căng thẳng tại Trung Đông và nhu cầu đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn khẳng định kỳ vọng lạm phát dài hạn tiếp tục được giữ ổn định quanh mục tiêu 2%.

Ngoài các dữ liệu kinh tế, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và những phát biểu mới từ các quan chức Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối tâm lý thị trường và xu hướng của đồng USD trong thời gian tới./.