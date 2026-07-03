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Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:54 | 03/07/2026
(TBTCO) - Sáng 3/7, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng xuống 25.203 đồng. Cùng xu hướng, trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY giảm 0,05% còn 100,8 điểm, mất mốc 101 khi dữ liệu việc làm tại Mỹ kém tích cực, qua đó, làm giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 3/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.203 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.942,85 - 26.463,15 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.580 - 26.610 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung giảm nhẹ ở chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 26.075 - 26.465 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.105 - 26.465 VND/USD, cũng giảm 1 đồng ở cả chiều mua và bán.

ACB niêm yết USD tại 26.080 - 26.465 VND/USD, trong đó mua vào giảm mạnh 10 đồng, còn bán ra giảm 1 đồng. Riêng MSB ghi nhận diễn biến trái chiều khi USD ở mức 26.118 - 26.465 VND/USD, mua vào tăng 2 đồng trong khi bán ra giảm 1 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 2/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái lại, tỷ giá GBP đồng loạt tăng mạnh tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, GBP được niêm yết ở 34.196,4 - 35.648 VND/GBP, tăng 229 đồng ở chiều mua vào và 238,8 đồng ở chiều bán ra. BIDV niêm yết 34.304 - 35.565 VND/GBP, tăng lần lượt 85 đồng và 86 đồng.

ACB tăng mạnh tỷ giá GBP lên 34.573 - 35.626 VND/GBP, mua vào tăng 233 đồng và bán ra tăng 240 đồng - mức tăng mạnh nhất nhóm. Tại MSB, GBP ở 34.363 - 35.450 VND/GBP, tăng 87 đồng ở chiều mua và 76 đồng ở chiều bán.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,05% xuống 100,8 điểm, mất mốc 101 điểm sau nhiều ngày duy trì quanh ngưỡng này.

Chỉ số DXY chịu áp lực giảm, sau khi báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang chậm lại rõ rệt. Cụ thể, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 57.000 trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Đồng thời, số liệu tháng 5 cũng bị điều chỉnh giảm, từ mức tăng 172.000 xuống còn 129.000 việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,2%, song diễn biến này phần nào bị lu mờ bởi việc tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 61,5%, cho thấy số người tham gia thị trường lao động đang thu hẹp. Dù vậy, nhu cầu lao động đang suy yếu, nhưng áp lực tiền lương vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô WTI giao dịch quanh mức 68,6 USD/thùng, được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm kém tích cực của Mỹ cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng trong thời gian tới.

Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD suy yếu và số liệu thị trường lao động kém khả quan thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý. Việc thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt cũng làm giảm áp lực lên Fed trong việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó, tạo thêm động lực hỗ trợ giá vàng.

Đồng yên Nhật (JPY) tăng giá mạnh so với USD trong phiên, làm dấy lên đồn đoán rằng Bộ Tài chính Nhật Bản (MoF) có thể đã hoặc sắp can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trên thị trường, tỷ giá USD/JPY đảo chiều nhanh từ vùng đỉnh cao nhất trong 40 năm, gần 163 JPY/USD, và lùi về quanh ngưỡng 161 JPY/USD - mức từng đóng vai trò kháng cự quan trọng trước đó.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng yên chưa có động lực rõ ràng từ yếu tố kinh tế vĩ mô, khiến thị trường nghiêng về khả năng có yếu tố can thiệp hành chính. Theo Reuters, khi được hỏi về diễn biến tăng giá đột ngột của đồng yên, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama từ chối bình luận./.

Ánh Tuyết
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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80