Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý thuế tăng 11% so với cùng kỳ

Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và các mặt công tác nội ngành.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn Phạm Thanh Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Theo báo cáo của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đơn vị quản lý đạt 321.513 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ thực hiện.

Một số khoản thu giữ được nhịp tăng trưởng khá, trong đó, thuế giá trị gia tăng tăng 38%, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 36%, thu từ dầu thô tăng 26%. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn trong công tác quản lý nguồn thu, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quan tâm triển khai hiệu quả. Trong kỳ, đơn vị đã thực hiện hơn 5.600 lượt hỗ trợ trực tiếp, đồng thời tổ chức thành công 2 hội nghị giới thiệu chính sách mới và hỗ trợ người nộp thuế. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, thực hiện đúng các quy định chính sách thuế mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Số lượng thủ tục hành chính giảm 71% so với cùng kỳ, chi phí tuân thủ giảm 75,9%. Công tác đăng ký, kê khai thuế đạt 100% điện tử; tỷ lệ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đạt 92,7%, cao hơn nhiều so với mức 23,6% của cùng kỳ năm 2025. Đây là những kết quả quan trọng, thể hiện quyết tâm của Chi cục trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ thuế, kiểm tra thuế tiếp tục được triển khai quyết liệt. Nợ có khả năng thu giảm 51,1% so với thời điểm 31/12/2025. Tổng thu ngân sách nhà nước qua công tác kiểm tra đạt 1.457 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2026./.