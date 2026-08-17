Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã chủ động triển khai các hoạt động văn hoá nghệ thuật nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Tổ chức 6 chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, tối 19/8, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở tổ chức 6 buổi biểu diễn tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại phường Cầu Giấy; Nhà hát Múa Rối Thăng Long tổ chức biểu diễn tại xã Ngọc Hồi; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Quang Minh; Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Bình Minh; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Hát Môn và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức biểu diễn tại xã Ba Vì.

Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng với nội dung tập trung tuyên truyền truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và Thủ đô Hà Nội, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước.

Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa

7 chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9

Tiếp nối các hoạt động biểu diễn kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức 7 buổi biểu diễn nhân dịp 81 năm Quốc khánh 2/9, phục vụ Nhân dân và du khách tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, tối 28/8, Trung tâm Văn hóa và Thư viện tổ chức biểu diễn tại xã Hòa Lạc. Tối 1/9, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện chương trình nghệ thuật tại xã Đan Phượng; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức biểu diễn tại xã Minh Châu.

Đặc biệt, tối 2/9, Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm.

Cũng trong tối ngày 2/9, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Sơn; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Bát Tràng; Nhà hát Múa Rối Thăng Long tổ chức chương trình nghệ thuật tại xã Đại Xuyên.

Các chương trình được xây dựng đa dạng về loại hình nghệ thuật, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân.

Trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”

Cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, từ ngày 19/8 đến 5/9/2026, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Nhà tù Hỏa Lò, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Trưng bày tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; lan tỏa những giá trị về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay, tiếp nối truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.