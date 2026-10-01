Phân quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho địa phương

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 4/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Cùng với Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các quy định mới làm thay đổi việc xác định thẩm quyền đối với một số thủ tục về môi trường.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo Luật Địa chất và Khoáng sản, Bộ có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I. Tuy nhiên, Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP đã quy định chuyển nhiệm vụ này sang Bộ Công thương thực hiện.

Do đó, kể từ ngày 15/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không còn thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản.

Tỉnh, thành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của một số dự án. Ảnh: Minh họa

Đối với thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp dự án chỉ thuộc điểm d khoản 1 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ.

Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của dự án theo khoản 2 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ĐTM. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, các địa phương được đề nghị thông tin để Bộ tổng hợp, tháo gỡ.