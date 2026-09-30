GRDP Quảng Ninh 9 tháng năm 2026 tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, đồng thời thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV và thời gian tiếp theo.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. GRDP quý III tăng 15,04%, tính chung 9 tháng tăng 12,54%, đứng đầu cả nước. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản được triển khai đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực công nghiệp, sản lượng than sạch và điện sản xuất vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng. Cùng với đó, 12/12 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng trong năm 2026.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của địa phương. Trong 9 tháng, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt. Hoạt động xuất khẩu cũng duy trì xu hướng tích cực với kim ngạch ước đạt 3.545 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Cùng với tăng trưởng sản xuất kinh doanh, nguồn thu ngân sách tiếp tục ghi nhận kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 80.327 tỷ đồng, vượt 11,91% so với kịch bản 9 tháng và tăng 88,28% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của thành phố Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2026. Ảnh T.T

Ở lĩnh vực đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục duy trì sức hút đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giải ngân vốn đầu tư công dự kiến hoàn thành 102% chỉ tiêu quý III; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được đạt hơn 1.314 triệu USD. Trong 9 tháng, toàn thành phố có thêm 2.715 doanh nghiệp thành lập mới.

Hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực nền tảng như cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Toàn thành phố đã tạo thêm 23.650 việc làm, đạt 100,6% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,46%; tỷ lệ người dân được lập dữ liệu sức khỏe đạt 98,3%.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh yêu cầu không chỉ duy trì tốc độ phát triển hiện tại mà cần tiếp tục tạo dựng nền tảng, động lực và dư địa phát triển dài hạn cho các thế hệ sau. Trong đó, địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, phát triển kinh tế số, đồng thời gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Một trong những nội dung được xem xét tại hội nghị là Đề án phát triển đặc khu Vân Đồn trở thành Khu kinh tế đặc biệt. Nội dung này được đặt trong định hướng tạo thêm dư địa và động lực phát triển mới cho Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Định hướng là kết nối các điểm đến, hình thành sản phẩm đặc sắc, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, từng bước đưa văn hóa, di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.