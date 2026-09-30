Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phòng, chống lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
17:49 | 30/09/2026
(TBTCO) - Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật, Thuế tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường công tác rà soát, phân tích rủi ro, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xác minh, xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về thuế, hóa đơn và hoạt động kinh doanh.
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Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua công tác quản lý, có thể nhận diện một số phương thức, thủ đoạn như: thành lập doanh nghiệp nhưng tổ chức hoạt động không thực chất; sử dụng pháp nhân để mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp; hợp thức hóa chi phí, chứng từ để gian lận thuế; lợi dụng việc thay đổi địa chỉ, người đại diện, ngành nghề kinh doanh để che giấu hoạt động; hoặc sử dụng danh tính người khác đứng tên doanh nghiệp trong khi người thực tế điều hành, kiểm soát hoạt động là đối tượng khác.

Theo đó, Thuế tỉnh Khánh Hòa tập trung phân tích thông tin, dữ liệu về người nộp thuế, đăng ký thuế, hóa đơn và tình hình hoạt động kinh doanh để nhận diện các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phòng, chống lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật thuế
Hình ảnh được tạo bởi AI

Đáng lưu ý là các trường hợp doanh thu, số lượng hóa đơn phát sinh tăng cao nhưng không tương xứng với quy mô, ngành nghề và năng lực hoạt động; doanh nghiệp có biến động bất thường về địa chỉ, người đại diện, ngành nghề kinh doanh; hoặc có dấu hiệu thành lập để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, gian lận thuế.

Việc rà soát, đánh giá rủi ro được thực hiện nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa việc lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Bên cạnh công tác quản lý, Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, rà soát, xác minh những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn; phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu hình sự, Thuế tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Thuế tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động rà soát toàn bộ hoạt động của mình, bảo đảm việc kê khai, sử dụng hóa đơn, hạch toán doanh thu, chi phí và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý: Không thành lập, sử dụng doanh nghiệp để thực hiện hoạt động kinh doanh không thực chất hoặc các hành vi trái pháp luật.

Không mua, bán hoặc sử dụng hóa đơn không hợp pháp; không lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ không phát sinh thực tế.

Không sử dụng chứng từ, hồ sơ không đúng thực tế để hợp thức hóa chi phí, giảm nghĩa vụ thuế.

Kiểm soát chặt chẽ con dấu, chữ ký số, tài khoản thuế điện tử, tài khoản ngân hàng và hóa đơn của doanh nghiệp, không để người khác lợi dụng.

Khi giao dịch với đối tác, cần kiểm tra thông tin và bảo đảm giao dịch thực tế, đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Người đại diện theo pháp luật và người quản lý doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, không đứng tên hoặc để pháp nhân doanh nghiệp bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm.

Thuế tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, gian lận thuế hoặc thực hiện các hành vi vi phạm khác không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và uy tín của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, Thuế tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các doanh nghiệp không chủ quan, không tiếp tay và không để tổ chức, cá nhân khác lợi dụng pháp nhân của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Doanh nghiệp cần chủ động làm “đúng ngay từ đầu” trong đăng ký, kê khai, sử dụng hóa đơn, hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời kịp thời phản ánh, phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tăng cường quản lý - chủ động phòng ngừa - nghiêm túc tuân thủ là giải pháp quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng./.

Văn Tuấn
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