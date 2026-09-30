Thuế - Hải quan

Hải quan Hải Dương cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ hơn 43 tỷ đồng tiền thuế

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
11:50 | 30/09/2026
(TBTCO) - Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan khu vực III vừa ban hành 2 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 2 doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày, với tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 43,089 tỷ đồng.
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Cụ thể, tại Quyết định số 376/QĐ-HQHD (ngày 25/9/2026), Hải quan Hải Dương quyết định cưỡng chế đối với Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam, mã số thuế 0801035519, với số tiền 40,847 tỷ đồng.

Hải quan Hải Dương cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ hơn 43 tỷ đồng tiền thuế
Cán bộ ngành Hải quan tích cực rà soát hồ sơ tờ khai hàng hoá để chống thất thu thuế. Ảnh: CTV

Khoản tiền này được cưỡng chế để thi hành Thông báo số 1137/TB-HQHD ngày 28/10/2024 của Hải quan Hải Dương về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu. Lý do cưỡng chế là doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Hải quan Hải Dương yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam phong tỏa và trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước khu vực III.

Trường hợp số dư tài khoản không đủ để thực hiện toàn bộ số tiền cưỡng chế, ngân hàng được yêu cầu trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu để duy trì tài khoản, đồng thời tiếp tục theo dõi và trích số tiền phát sinh trên tài khoản của doanh nghiệp trong thời gian quyết định cưỡng chế còn hiệu lực.

Trước đó, ngày 24/9/2026, Hải quan Hải Dương cũng ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tương tự đối với Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh đồ gỗ Giai Mỹ, mã số thuế 0801289376, với số tiền 2,242 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này bị cưỡng chế để thi hành Thông báo số 219/TB-HQHD ngày 11/3/2025 về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu. Lý do cưỡng chế cũng là khoản nợ thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Vietcombank được yêu cầu phong tỏa và trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh đồ gỗ Giai Mỹ để nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu số dư tài khoản không đủ, ngân hàng tiếp tục theo dõi và trích số tiền phát sinh trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Như vậy, tổng số tiền Hải quan Hải Dương áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 2 doanh nghiệp lên tới 43,089 tỷ đồng.

Các quyết định được ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Điều 66 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Quyết định số 343/QĐ-GQCC ngày 3/9/2026 về việc giao quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực kể từ ngày ký.
Song Linh
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