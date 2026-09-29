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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:42 | 29/09/2026
(TBTCO) - Vàng thế giới giảm 154 USD/ounce, xuống còn 4.123 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng giảm tới 2 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay ở mức 4.123 USD/ounce, giảm 154 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng.

Đà giảm diễn ra sau khi vàng mất hơn 3% trong phiên thứ Hai và xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tuần. Giá dầu tăng trở lại làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến thị trường nghiêng về khả năng lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao. Cùng lúc, đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, tạo thêm sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Giá dầu Brent tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Diễn biến này cho thấy căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, trong khi chi phí năng lượng tăng có thể đẩy giá hàng hóa và dịch vụ lên cao.

Theo ông Giovanni Staunovo - chuyên gia phân tích của UBS, giá dầu cao và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất là những yếu tố chính khiến vàng suy yếu gần đây. Nếu lợi suất thực của Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng sẽ tăng, khiến giá kim loại quý có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 70,3%. Trước đó, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cảnh báo lạm phát kéo dài có thể khiến người dân Mỹ dần coi mức giá cao là bình thường và cho rằng ngân hàng trung ương không thể để điều này xảy ra.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm số lượng việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 28/9, giá vàng trong ghi nhận đà giảm mạnh ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, kết phiên ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC cũng đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng ở acả hai chiều, lần lượt đưa giá vàng nhẫn về mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng và 138,9 - 141,9 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 29/09/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30