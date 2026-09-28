Thời sự

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng

Hà Phương

Hà Phương

20:46 | 28/09/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là "động lực bổ trợ" mà phải trở thành "động lực chủ yếu, trực tiếp", đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng, đặc biệt là đóng góp trực tiếp cho tăng năng suất, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
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Chiều 28/9, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Phiên họp kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

“Động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên; 6 tháng đầu năm GDP tăng 8,18%, 6 tháng cuối năm phải phấn đấu quyết liệt để tăng khoảng 11,9% mới hoàn thành mục tiêu cả năm.

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Theo Thủ tướng, các động lực truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) vẫn có vai trò quan trọng, nhưng nếu tăng trưởng chỉ dựa vào vốn và lao động chi phí thấp không thể duy trì hai con số trong nhiều năm. Con đường bền vững là tăng năng suất, mà năng suất chỉ đến từ khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Vì vậy, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là “động lực bổ trợ” mà phải trở thành “động lực chủ yếu, trực tiếp”, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng, đặc biệt là đóng góp trực tiếp cho tăng năng suất, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tình hình triển khai, Thủ tướng khái quát, sau 1 năm 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, thể chế cơ bản được khơi thông; danh mục công nghệ chiến lược đã được phê duyệt; hạ tầng số, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến có bước tiến rõ nét.

Thủ tướng đánh giá, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn ở nhận thức, chủ trương hay nguồn lực, mà ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần chuyển mạnh từ “đo đầu vào” sang “đo đầu ra tăng trưởng”, không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP từng địa phương, GDP của đất nước. Cùng với việc chuyển trọng tâm từ Chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, cần phân vai rõ ràng: Bộ quản lý ngành là “tư lệnh” chuỗi giá trị; địa phương chọn sản phẩm từ lợi thế thực tiễn; doanh nghiệp tham gia từ khâu đặt bài toán đến thị trường; viện, trường nghiên cứu theo đặt hàng; Nhà nước kiến tạo thể chế, dữ liệu, hạ tầng và chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thứ nhất, các bộ, cơ quan cần khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Thứ hai, về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/10/2026; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật KHCN, trình Chính phủ trong tháng 10/2026.

Thứ ba, phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đẩy mạnh thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với chuyển giao công nghệ và an ninh dữ liệu; đề xuất cơ chế ưu đãi, rút ngắn thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động phát hiện, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, xác định các bài toán lớn, sản phẩm và công nghệ trọng điểm; tăng cường hiệu quả, thực chất liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học…

Thứ tư, cắt giảm thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID và đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/NQ-CP về phát triển Công dân số, hoàn thành trước ngày 30/10/2026…

Thứ năm, phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế - xã hội; rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu...

Thứ sáu, về sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế tối đa chuyển nguồn; đồng thời điều chuyển vốn từ các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân chậm sang các bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Thứ bảy, về thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh, Thủ tướng yêu cầu rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tham gia trong toàn bộ quá trình; ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, huy động nguồn lực và đưa sản phẩm tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu./.

Hà Phương
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