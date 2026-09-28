Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất

PV

PV

16:41 | 28/09/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả xây dựng và thực thi pháp luật phải được đo bằng những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp được bảo đảm, kinh tế - xã hội phát triển…
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Sáng 28/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp tháng 9/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Ưu tiên xử lý những vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan; đồng thời nhấn mạnh xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất.

Kết quả xây dựng và thực thi pháp luật phải được đo bằng những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp được bảo đảm, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; niềm tin và năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng cao.

Về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm; tập trung xử lý các vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc làm tăng chi phí tuân thủ...

Đối với những văn bản đã xác định rõ nội dung bất cập, đầy đủ cơ sở, các cơ quan cần chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, không chờ kết quả tổng rà soát cuối cùng. Kết quả rà soát phải gắn với đổi mới thể chế, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi kiến nghị phải rõ những quy định bất cập, tác động, nguyên nhân, phương án xử lý, đối chiếu với phản ánh của người dân, của doanh nghiệp và thực tiễn tư pháp. Vướng mắc liên ngành phải được xử lý đồng bộ, tránh mỗi cơ quan sửa một phần nhưng công việc thì vẫn ách tắc. Tinh gọn văn bản phải bảo đảm cho pháp luật thống nhất, dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ. Việc bãi bỏ, thay thế, tích hợp phải bảo đảm đúng quy định chuyển tiếp, không tạo ra các khoảng trống.

Pháp luật phải đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư

Về Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất cách tiếp cận hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tổng thể hệ sinh thái thể chế phát triển; yêu cầu xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tiêu chí có thể đo lường.

Đến năm 2030 phải tạo được chuyển biến rõ nét trong thực thi pháp luật, sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu, xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ lớn về Định hướng lập pháp và tổng kết Hiến pháp năm 2013.

Đến năm 2045, hướng tới hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo; nền tư pháp dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp.

Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất 3 đột phá về tư duy xây dựng và thực thi pháp luật; đột phá về thực thi pháp luật; đột phá về nguồn nhân lực pháp luật; yêu cầu hoàn thiện Đề án để trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai, dự kiến tháng 12/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh pháp luật phải đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, dự liệu được quyền và nghĩa vụ; đồng thời phải đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới, chống biến đổi khí hậu và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải dựa trên tiêu chuẩn, dữ liệu, quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình.

Khắc phục “điểm nghẽn” trong thực thi pháp luật

Về những giải pháp đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khắc phục khâu yếu, “điểm nghẽn” trong thực thi pháp luật; cần nghiên cứu, hoàn thiện quy định về tổ chức thi hành pháp luật trong dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan liên quan phải bảo đảm nguồn lực, hoàn thiện quy định về tổ chức thi hành pháp luật, nghiên cứu tiêu chí đánh giá hiệu quả văn bản sau ban hành; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện cơ chế tài chính, hạ tầng số và dữ liệu phục vụ tổ chức thi hành pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức thi hành phải trở thành trách nhiệm xuyên suốt từ xây dựng chính sách đến đánh giá kết quả. Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính./.

PV
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tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng pháp luật thực thi pháp luật ban chỉ đạo trung ương Phiên họp tháng 9/2026

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