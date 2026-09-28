Chứng khoán

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:51 | 28/09/2026
(TBTCO) - Gần 21 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ cao nhất 50%; một số doanh nghiệp dự kiến chi hơn 100 tỷ đồng.
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Theo thống kê, khoảng 24 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ ngày 21 - 25/9. Trong đó, gần 21 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ từ 1,5% đến 50%.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã CK: D2D) thông báo trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10/2026.

Với hơn 30,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 dự kiến chi khoảng 152 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Tổng Công ty Sonadezi hiện là công ty mẹ, nắm giữ 17,5 triệu cổ phiếu D2D, tương ứng gần 57,9% vốn điều lệ. Theo tỷ lệ sở hữu hiện tại, Sonadezi dự kiến nhận khoảng 88 tỷ đồng cổ tức.

Cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã CK: VOS) đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 9%, tương ứng 900 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 2/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến ngày 26/10/2026.

VOS hiện có 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng số tiền dự kiến chi cho cổ tức khoảng 126 tỷ đồng. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) đang nắm giữ 71,4 triệu cổ phiếu VOS, tương ứng 51% vốn điều lệ. Với số cổ phiếu này, VIMC dự kiến nhận khoảng 64 tỷ đồng.

Ngày 2/10 cũng là thời điểm Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã CK: LAS) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/10/2026.

Với gần 113 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LAS dự kiến chi khoảng 113 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Như vậy, riêng 3 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao dự kiến chi tổng cộng khoảng 391 tỷ đồng cho các đợt cổ tức nêu trên./.

Thu Hương
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