Bơm ròng mạnh hơn 34.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm lao dốc

Trên thị trường mở (OMO) tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ thanh khoản hệ thống. Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, nhà điều hành phát hành tổng cộng hơn 67.576 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày; với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Đáng chú ý, ngay phiên đầu tuần, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã “bơm” hơn 57.066 tỷ đồng, chiếm phần lớn lượng phát hành cả tuần. Những phiên sau đó, quy mô hỗ trợ giảm đáng kể.

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed. Ảnh minh họa: Đức Thanh.

Trong khi đó, lượng đáo hạn đạt hơn 33.247 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 34.329,04 tỷ đồng ra thị trường. Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt khoảng 186.817,13 tỷ đồng.

Diễn biến bơm thanh khoản quy mô lớn đầu tuần đi cùng thời điểm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh.

“Trong ngắn hạn, lãi suất qua đêm có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại và biến động theo tiến độ đáo hạn OMO. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất VND - USD ngắn hạn thu hẹp, đặc biệt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, sẽ khiến Ngân hàng Nhà nước phải thận trọng hơn giữa hỗ trợ thanh khoản và ổn định tỷ giá trong thời gian tới” - Chứng khoán Yuanta nhận định.

Lãi suất qua đêm ngày 21/9 lên 6,84%/năm, cao hơn 2,16 điểm phần trăm so với mức 4,68%/năm ngày 18/9. Sau động thái hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất qua đêm giảm nhanh các phiên, chỉ còn 1,1%/năm ngày 24/9, giảm 3,58 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Ở các kỳ hạn khác, lãi suất phân hóa mạnh, lãi suất 1 tuần chốt ngày 24/9 ở 5,06%/năm, tăng 0,35 điểm phần trăm. Còn lãi suất kỳ hạn 2 tuần ở 5,35%/năm, giảm 0,38 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng ở 6,25%/năm, tăng 0,15 điểm phần trăm và kỳ hạn 3 tháng ở 7,2%/năm, tăng 0,32 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) đánh giá, thanh khoản ngắn hạn của hệ thống vẫn ổn định, dù không còn dư thừa.

Đối với thị trường 1, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục ổn định ở vùng tương đối cao và chưa hình thành xu hướng giảm, dù thanh khoản liên ngân hàng đã thuận lợi hơn so với cuối tháng 8. Sự cải thiện của nguồn vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng chưa đủ để làm thay đổi nhu cầu huy động vốn ổn định của các ngân hàng, trong bối cảnh nhu cầu cho vay vẫn ở mức cao.

Tỷ giá hẹp nhịp tăng, thị trường dè chừng Fed tăng lãi suất thêm 1 lần

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm tăng thêm 4 đồng tuần qua, lên 25.641 đồng. Mức tăng này thấp hơn đáng kể so với tuần liền trước, khi tỷ giá trung tâm tăng 41 đồng, cho thấy nhịp điều chỉnh đã thu hẹp rõ rệt.

Trái chiều với tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, cùng giảm 40 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD là 25.800 - 26.180 VND/USD, cùng giảm 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD biến động cũng hẹp, hiện giao dịch quanh 25.890 - 25.930 VND/USD, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước.

Theo Chứng khoán Yuanta, tỷ giá USD/VND có thể chịu áp lực tăng nhẹ, nhưng khả năng không biến động lớn nhờ cung - cầu ngoại tệ trong nước hiện vẫn thuận lợi. Theo đó, giải ngân FDI 8 tháng 2026 hơn 17 tỷ USD, các khoản vay hợp vốn quốc tế giúp nguồn cung USD về nước tăng trong ngắn hạn, thâm hụt cán cân thương mại đang dần thu hẹp trong tháng 8.

“Tuy nhiên, nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2027 có thể gia tăng sức ép lên tỷ giá trong nước” - Chứng khoán Yuanta lưu ý.

Nhóm phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá, nhiều khả năng Fed sẽ có thêm một lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Bà Vũ Diệu Hà - chuyên viên phân tích vĩ mô KBSV dự báo tỷ giá USD/VND đến cuối năm 2026 sẽ đi ngang so với cuối năm 2025, nhờ nguồn cung USD tích cực từ kiều hối, vốn FDI giải ngân và việc nâng hạng thị trường vốn. Đồng thời, chênh lệch lãi suất VND - USD dù có xu hướng thu hẹp nhưng vẫn duy trì trạng thái dương.

Nhận định này dựa trên việc Fed tiếp tục nâng dự báo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần và PCE lõi năm 2026 thêm 10 điểm cơ bản so với dự báo hồi tháng 6, đồng thời dự báo lạm phát sẽ quay về mức mục tiêu 2% vào năm 2029, thay vì năm 2028 như dự báo trước đó.

Bên cạnh đó, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao và được dự báo quay về vùng 90 USD/thùng trong quý IV/2026, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận chuyển và xuất khẩu dầu mỏ.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF) - giảm 0,24%, xuống 101,04 điểm. Dù điều chỉnh trong phiên, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lập trường thắt chặt của Fed và mặt bằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao.

Đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục gia tăng trong tuần, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm tiến sát các ngưỡng quan trọng lần lượt 5,2% và 5,5%. Áp lực chủ yếu đến từ lo ngại lạm phát có thể nóng trở lại khi giá dầu leo thang./.