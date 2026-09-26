Ngày 26/9: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm 200 - 300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm trở lại

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm sau phiên phục hồi trước đó, đưa mặt bằng thu mua về khoảng 92.000 - 92.700 đồng/kg.

Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 300 đồng/kg, xuống còn 92.700 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk và Gia Lai cũng đồng loạt mất 300 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giảm nhẹ hơn, với mức điều chỉnh 200 đồng/kg, xuống còn 92.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng đồng loạt đảo chiều giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 27 USD/tấn, tương đương 0,81%, xuống còn 3.290 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 18 USD/tấn, tương ứng 0,55%, còn 3.272 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 0,55 US cent/pound, tương đương 0,2%, xuống 275,35 US cent/pound. Hợp đồng Arabica tháng 3/2027 giảm 0,45 US cent/pound, tương ứng 0,17%, còn 267,7 US cent/pound.

Giá tiêu dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất trong số các vùng khảo sát, cùng đạt 136.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, diễn biến đáng chú ý hơn khi giá tiêu xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất lớn bắt đầu phân hóa. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia giảm 58 USD/tấn, xuống còn 6.828 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng điều chỉnh khá mạnh. Loại 500 g/l giảm 100 USD/tấn, từ 6.070 USD/tấn xuống còn 5.970 USD/tấn.

Tiêu đen loại 550 g/l giảm 55 USD/tấn, từ 6.130 USD/tấn xuống còn 6.075 USD/tấn. Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng 100 USD/tấn, lên 5.850 USD/tấn.

Malaysia là thị trường duy nhất trong nhóm tiêu đen được khảo sát không thay đổi, tiếp tục duy trì mức 9.250 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Muntok của Indonesia giảm 80 USD/tấn, còn 9.348 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia và Việt Nam đứng yên ở mức lần lượt 12.150 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.