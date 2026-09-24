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Ngày 24/9: Giá cà phê giảm xuống đáy gần 3 tháng, hồ tiêu đồng loạt đi xuống

06:34 | 24/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/9) tiếp tục giảm mạnh 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt giảm sau nhiều phiên duy trì trạng thái tương đối ổn định.
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Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm về 91.200 - 92.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh, mất thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg. Đây là vùng giá thấp nhất trong gần 3 tháng, kể từ đầu tháng 7/2026.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục đứng đầu khu vực nhưng giá cũng đã giảm về 92.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê cùng được thu mua ở mức 91.800 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục có giá thấp nhất, đạt 91.200 đồng/kg.

Đà giảm đang diễn ra khá nhanh. Chỉ trong hai phiên gần nhất, giá cà phê tại Tây Nguyên đã mất tổng cộng 1.800 đồng/kg. So với vùng giá trên 95.000 đồng/kg vào giữa tháng, mức giảm đã lên tới vài nghìn đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 3 tháng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 77 USD/tấn, tương đương 2,31%, xuống còn 3.260 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 63 USD/tấn, tương ứng 1,9%, còn 3.249 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 4,1 US cent/pound, tương đương 1,48%, xuống 272,3 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 cũng mất 3,75 US cent/pound, tương ứng 1,4%, còn 264,7 US cent/pound.

Giá tiêu đồng loạt đi xuống

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Giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 500 - 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm sau nhiều phiên duy trì trạng thái tương đối ổn định, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 136.000 - 140.500 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí cao nhất cả nước, nhưng giá đã giảm 500 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 140.500 đồng/kg. Các địa phương còn lại đồng loạt giảm mạnh hơn, với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm từ 139.000 đồng/kg xuống còn 138.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) hiện được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, thấp hơn 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm về 136.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có giá thấp nhất trong số các vùng khảo sát.

Như vậy, sau một thời gian chủ yếu đi ngang, thị trường nội địa đã xuất hiện nhịp điều chỉnh tương đối đồng đều. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 4.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn chưa ghi nhận thay đổi đáng kể. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.886 USD/tấn.

Malaysia giữ mức 9.250 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường khảo sát, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.750 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động từ 6.070 - 6.130 USD/tấn, tương ứng hai quy cách 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.428 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được giao dịch ở mức 12.150 USD/tấn, còn Việt Nam đứng ở mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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