Thị trường

Giá dầu giảm mạnh 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:36 | 23/09/2026
(TBTCO) - Ngày 23/9, giá dầu WTI bán ra chỉ còn 89,6 USD/thùng, giảm 2,7 USD/thùng, tương đương giảm gần 3%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 98,5 USD/thùng, giảm 1,8 USD/thùng, tương ứng giảm 1,8% so với sáng qua.
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Trading Economics nhận định, giá dầu Brent giảm xuống dưới 99 USD/thùng vào thứ Tư, kéo dài đợt giảm giá sang phiên thứ sáu liên tiếp, khi xuất hiện những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran được nối lại và các nỗ lực tiếp tục được thực hiện để khôi phục hoạt động tại một đường ống dẫn dầu quan trọng ở Saudi Arabia.

Tổng thống Donald Trump cho biết, các quan chức đã có một cuộc gặp “rất hiệu quả” với các phái viên Iran, đồng thời nói thêm rằng, ông đang cân nhắc liệu có nên theo đuổi một thỏa thuận đàm phán hay “tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo”. Ông Trump cũng dự kiến ​​gặp gỡ các nhà lãnh đạo vùng Vịnh Ba Tư khác vào cuối tuần này.

Giá dầu giảm mạnh 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần
Dầu Brent giảm xuống dưới 99 USD/thùng. Ảnh: TL.

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran cho biết, đề xuất của Tehran đã được chuyển đến Mỹ, cho thấy rằng nếu Washington có những bước tiến hướng tới việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã hạn chế nghiêm trọng xuất khẩu dầu của Iran, Iran sẽ sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Trong khi đó, Saudi Arabia đang tìm cách khôi phục xuất khẩu dầu thông qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của mình trong những ngày tới, cho phép Riyadh tiếp tục sử dụng tuyến đường thay thế vòng qua eo biển Hormuz.

Còn tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (24/9).

Theo dữ liệu từ Bộ Công thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên Bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.
Văn Nam
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