Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch 16/9, giá dầu Brent giảm 2,92 USD, tương đương 2,7%; giá dầu WTI giảm 3,32 USD, tương đương 3,1%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục đi xuống, giá dầu WTI ở mức 102,12 USD/thùng, giảm 0,31 USD/thùng, tương ứng giảm 0,30%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 102,43 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 105,48 USD/thùng, giảm 0,10 USD/thùng, tương ứng giảm 0,09%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 105,58 USD/thùng.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau thông tin Saudi Arabia chào bán thêm dầu thô qua Oman, góp phần hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Giá dầu thế giới ngày 17/9 quay đầu giảm mạnh, dầu WTI về mốc 102 USD/thùng; dầu Brent dưới 106 USD/thùng. Ảnh: TL.

Saudi Arabia đang cung cấp thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu tại châu Á bằng cách chuyển dầu giữa các tàu tại cảng Sohar của Oman. Động thái này nhằm giảm bớt tác động từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến đường ống dẫn dầu Đông - Tây ra Biển Đỏ bị hư hại.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ ngày 16/9 cho thấy, chỉ có 4 lượt tàu chở hàng đi qua eo biển này trong ngày 15/9, giảm so với 7 lượt của ngày trước đó và thấp hơn nhiều mức bình quân 18 lượt/ngày trong 10 ngày gần nhất.

Ngoài ra, dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho thấy, lượng dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đều tăng trong tuần trước. Trong đó, dự trữ dầu thô tăng thêm 7,1 triệu thùng, trái ngược dự báo giảm khoảng 1,6 triệu thùng từ các chuyên gia trong một khảo sát của Reuters trước đó.