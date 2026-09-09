Dầu Brent chạm mức 98 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 6 tuần

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Arab Saudi, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Theo Reuters, lực lượng Houthi hôm 8/9 tấn công 4 thành phố ở miền Nam Arab Saudi, gây thiệt hại cho một số cơ sở dầu mỏ. Diễn biến này khiến thị trường lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài và lan rộng, đe dọa các tuyến vận chuyển cũng như nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nguồn cung dầu từ vùng Vịnh đã chịu nhiều tác động kể từ khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2.

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu. Ảnh: TL.

Arab Saudi là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Nước này từng tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz bằng cách vận chuyển dầu về phía Tây qua Biển Đỏ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mới của Houthi làm gia tăng rủi ro đối với cả tuyến vận chuyển và các cơ sở năng lượng nằm ngoài khu vực Hormuz.

Giới đầu tư cũng tính đến khả năng tình trạng gián đoạn vận chuyển tại Trung Đông kéo dài sang năm 2027. Goldman Sachs, HSBC và một số ngân hàng đã nâng dự báo giá dầu thô trong phần còn lại của năm 2026 và năm 2027.

Đà tăng của giá dầu kỳ hạn đã thu hẹp so với mức cao nhất trong phiên do thị trường lo ngại nhiên liệu đắt đỏ có thể làm gia tăng lạm phát. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì hoặc nâng lãi suất, qua đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá nhiên liệu toàn cầu cũng chịu sức ép tăng khi hoạt động của các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn tại Trung Đông, Nga và một số khu vực khác.

Tại Mỹ, giá diesel lập kỷ lục trong tuần trước, trong khi giá xăng trong kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Lao động tăng lên mức cao nhất từng được ghi nhận.

Các lãnh đạo ngành năng lượng cảnh báo, nguồn cung diesel toàn cầu có thể tiếp tục khan hiếm trong mùa đông do công suất lọc dầu dự phòng hạn chế. Nga áp dụng lệnh cấm xuất khẩu sau các cuộc tấn công của Ukraine, trong khi nhu cầu nhiên liệu thường tăng theo mùa.