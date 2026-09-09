Thị trường

Dầu Brent chạm mức 98 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 6 tuần

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
09:39 | 09/09/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên sáng nay, giá dầu WTI ở mức 94,2 USD/thùng, tăng 1,59 USD/thùng; dầu Brent ở mức 97,92 USD/thùng, tăng 0,92 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
aa

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Arab Saudi, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Theo Reuters, lực lượng Houthi hôm 8/9 tấn công 4 thành phố ở miền Nam Arab Saudi, gây thiệt hại cho một số cơ sở dầu mỏ. Diễn biến này khiến thị trường lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài và lan rộng, đe dọa các tuyến vận chuyển cũng như nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nguồn cung dầu từ vùng Vịnh đã chịu nhiều tác động kể từ khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2.

Dầu Brent chạm mức 98 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 6 tuần
Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu. Ảnh: TL.

Arab Saudi là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Nước này từng tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz bằng cách vận chuyển dầu về phía Tây qua Biển Đỏ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mới của Houthi làm gia tăng rủi ro đối với cả tuyến vận chuyển và các cơ sở năng lượng nằm ngoài khu vực Hormuz.

Giới đầu tư cũng tính đến khả năng tình trạng gián đoạn vận chuyển tại Trung Đông kéo dài sang năm 2027. Goldman Sachs, HSBC và một số ngân hàng đã nâng dự báo giá dầu thô trong phần còn lại của năm 2026 và năm 2027.

Đà tăng của giá dầu kỳ hạn đã thu hẹp so với mức cao nhất trong phiên do thị trường lo ngại nhiên liệu đắt đỏ có thể làm gia tăng lạm phát. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì hoặc nâng lãi suất, qua đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá nhiên liệu toàn cầu cũng chịu sức ép tăng khi hoạt động của các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn tại Trung Đông, Nga và một số khu vực khác.

Tại Mỹ, giá diesel lập kỷ lục trong tuần trước, trong khi giá xăng trong kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Lao động tăng lên mức cao nhất từng được ghi nhận.

Các lãnh đạo ngành năng lượng cảnh báo, nguồn cung diesel toàn cầu có thể tiếp tục khan hiếm trong mùa đông do công suất lọc dầu dự phòng hạn chế. Nga áp dụng lệnh cấm xuất khẩu sau các cuộc tấn công của Ukraine, trong khi nhu cầu nhiên liệu thường tăng theo mùa.

Giá nhiên liệu tăng cùng những phát biểu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller và báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến cũng khiến kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách lãi suất thay đổi.

Theo CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 - 16/9, tăng từ khoảng 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố.
Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu thế giới giá dầu brent xung đột trung đông lực lượng Houthi tấn công Arab Saudi nguồn cung dầu Trung Đông gián đoạn vận chuyển dầu giá dầu wti giá nhiên liệu toàn cầu tăng lệnh cấm xuất khẩu dầu Nga eo biển Hormuz

Bài liên quan

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Dành cho bạn

Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Đọc thêm

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng 7, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng năm 2026, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
Ngày 8/9: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 8/9: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/9) đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 53.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,85% so với hôm qua.
Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (8/9) tại khu vực Tây Nguyên không biến động. Hiện giá thu mua duy trì trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới sau nhiều phiên đi ngang.
Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Giá cao su thế giới hôm nay (8/9) tăng mạnh tại Trung Quốc và Singapore, trong đó TSR20 trên sàn SGX tăng hơn 3% ở toàn bộ kỳ hạn; trên sàn SHFE giá cao su tự nhiên cũng đồng loạt tăng khoảng 1,81 - 2,12%; trên sàn TOCOM sức mua tập trung chủ yếu vào hợp đồng tháng 9. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (8/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 giảm 50 đồng/kg và cùng dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa ổn định.
Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

(TBTCO) - Giá gạo Việt Nam đang đón nhận tín hiệu tích cực sau nhiều tháng giảm sâu. Tuy nhiên, nguồn cung vụ Hè Thu dồi dào vẫn gây sức ép lên thị trường trong nước, trong khi cạnh tranh quốc tế và rủi ro chính sách tại các thị trường lớn có thể hạn chế đà tăng giá những tháng cuối năm.
Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay (7/9) tăng giảm trái chiều trên sàn TOCOM nhưng đồng loạt tăng mạnh tại sàn SHFE và SGX. Tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục ổn định, với giá thu mua mủ nước và mủ đông không ghi nhận thay đổi đáng kể.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dầu Brent chạm mức 98 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 6 tuần

Dầu Brent chạm mức 98 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 6 tuần

Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

Tự chủ hơn về kế toán, gắn với trách nhiệm và tính minh bạch

Ngày 9/9: Giá bạc trong nước giảm, thế giới ở mức 66,022 USD/ounce

Ngày 9/9: Giá bạc trong nước giảm, thế giới ở mức 66,022 USD/ounce

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026 qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm

Ngày 9/9: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 9/9: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu đi ngang

Đơn hàng xuất khẩu cuối năm: Triển vọng đi kèm thách thức

Đơn hàng xuất khẩu cuối năm: Triển vọng đi kèm thách thức

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn