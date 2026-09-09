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Ngày 9/9: Giá bạc trong nước giảm, thế giới ở mức 66,022 USD/ounce

09:38 | 09/09/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (9/9) quay đầu giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm lần lượt 346.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 373.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,38% so với hôm qua.
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Ngày 9/9: Giá bạc trong nước giảm, thế giới ở mức 66,022 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h10 ngày 9/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.309.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 14.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.309.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.635.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.733.184 đồng/kg (mua vào) và 61.573.179 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h10 ngày 9/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 9/9: Giá bạc trong nước giảm, thế giới ở mức 66,022 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 9/9, giá bạc giao ngay ở mức 66,022 USD/ounce, tăng 0,38% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến này cho thấy giá bạc đang có sự hồi phục sau những phiên chịu sức ép từ đồng USD và kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ. Thị trường kim loại quý đang chịu tác động đáng kể từ diễn biến giá dầu, đồng USD và những dự báo liên quan đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Việc giá bạc duy trì trên vùng 66 USD/ounce cũng cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn tương đối đáng chú ý, bất chấp môi trường lãi suất của Mỹ đang tạo ra những sức ép nhất định đối với nhóm kim loại quý.

Ngày 9/9: Giá bạc trong nước giảm, thế giới ở mức 66,022 USD/ounce

Bên cạnh yếu tố lãi suất và đồng USD, giá bạc vẫn nhận được một phần hỗ trợ từ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn khi bất ổn địa chính trị gia tăng.

Các diễn biến liên quan tới giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị đang khiến thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh hơn. Trong môi trường bất định, kim loại quý thường được nhà đầu tư quan tâm như một công cụ đa dạng hóa danh mục và phòng vệ rủi ro.

Tuy nhiên, bạc có đặc điểm khác vàng khi ngoài vai trò tài sản đầu tư, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Do đó, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá xu hướng giá bạc trung và dài hạn.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay đang được hỗ trợ bởi đà tăng của giá bạc thế giới, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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