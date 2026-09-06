Đầu tư

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Anh Minh

Anh Minh

15:21 | 06/09/2026
(TBTCO) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe tiêu chuẩn, trong đó doanh nghiệp đề xuất nhập 22,97 km này vào Dự án BOT TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
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Thi công mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Thi công mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả).

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu, tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức PPP do Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đề xuất.

Ba đơn vị được yêu cầu cho ý kiến về lựa chọn phương án đầu tư, giải pháp mở rộng, trình tự và thủ tục thực hiện.

Riêng Ban quản lý dự án Mỹ Thuận phải báo cáo tình hình triển khai, tiến độ hoàn thành, nghiệm thu, thanh quyết toán Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 được đầu tư bằng vốn đầu tư công.

Theo đề xuất, đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 22,97 km hiện có 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m; được nghiên cứu mở rộng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m.

Doanh nghiệp đưa ra 2 giải pháp kỹ thuật gồm nền đắp có xử lý nền đất yếu và xây dựng cầu cạn.

Với giải pháp nền đắp, sơ bộ tổng mức đầu tư phần mở rộng khoảng 5.534 tỷ đồng; phương án cầu cạn khoảng 8.117 tỷ đồng. Các mức vốn này chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng và một số chi phí khác của phương án tài chính PPP.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xây dựng 2 phương án tổ chức đầu tư. Phương án thứ nhất là triển khai Mỹ Thuận - Cần Thơ thành một Dự án BOT độc lập. Nếu sử dụng nền đắp, tổng mức đầu tư khoảng 6.027 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 12 năm 2 tháng; nếu sử dụng cầu cạn, tổng mức đầu tư khoảng 8.836 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 21 năm 7 tháng. Phương án thứ hai là điều chỉnh phạm vi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận để bổ sung đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Nếu mở rộng bằng nền đắp, tổng mức đầu tư Dự án sau điều chỉnh khoảng 42.152 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến khoảng 119 km, không bao gồm cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Cần Thơ 2; thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 16 năm 5 tháng. Nếu lựa chọn cầu cạn, tổng mức đầu tư toàn Dự án khoảng 44.961 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 9 tháng.

Theo đánh giá, phương án bổ sung Mỹ Thuận - Cần Thơ vào Dự án hiện hữu có thể kế thừa phương án tài chính, cơ chế huy động vốn và nguồn lực đang sử dụng cho Dự án TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tuy nhiên, việc bổ sung đoạn tuyến sẽ làm thay đổi phạm vi, quy mô và tổng mức đầu tư của Dự án PPP hiện hữu, nên cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Dự án.

Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương mở rộng đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh; đồng thời đề xuất không sử dụng ngân sách nhà nước cho phần mở rộng, tự bố trí kinh phí nghiên cứu và chịu chi phí, rủi ro nếu phương án điều chỉnh không được chấp thuận.

Anh Minh
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