Doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp Việt chủ động tìm đối tác thay vì chờ khách

Ngọc Lan

Ngọc Lan

13:17 | 06/09/2026
(TBTCO) - Không còn đơn thuần trưng bày sản phẩm chờ khách ghé thăm, nhiều doanh nghiệp Việt tại các hội chợ quốc tế năm nay đã chủ động tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán với các nhà bán lẻ lớn của Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và tận dụng cả nền tảng livestream để mở rộng thị trường.
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11 bản ghi nhớ và bài toán biến cái bắt tay thành đơn hàng

Theo Dh Foods, doanh nghiệp đã tham dự triển lãm Vietnam International Sourcing 2026 lần thứ 4, ngay trong những ngày đầu, Dh Foods đã có cơ hội gặp gỡ đại diện của Central Retail, Wumart và Metro (Trung Quốc), Lotte Mart (Hàn Quốc) và Walmart (Mỹ). Các sản phẩm như xốt chấm gỏi cuốn, muối ớt chanh Nha Trang, phở soup base, muối tôm Tây Ninh, cùng nhóm sa tế, ớt rim, bún chả, xốt chanh dây đều nhận được phản hồi tích cực từ phía người mua.

Theo quan sát, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm và đầu tư nghiêm túc cho việc đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, trong khi người mua cũng ngày càng chủ động tìm đến các gian hàng Việt Nam hơn trước. Khu vực B2B Matching cũng thu hút nhiều người mua từ các thị trường khác nhau chủ động tìm đến gian hàng thay vì doanh nghiệp phải đi mời chào.

Khi doanh nghiệp Việt chủ động tìm đối tác thay vì chờ khách

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm và đầu tư nghiêm túc cho việc đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Ảnh:BTC

Không chỉ kết nối trực tiếp tại các sự kiện hội chợ triển lãm, một số doanh nghiệp nhỏ cũng đang tìm cách mở rộng thị trường qua các kênh mới. Theo DATO-Công ty thảo dược Tây Nguyên, khách mua hàng quốc tế năm nay đông và đa dạng hơn… Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư cho hội chợ trong những năm tới, để có thể cạnh tranh với Thaifex - hội chợ do Thái Lan tổ chức. Nếu làm được điều này, các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thế giới dễ dàng hơn.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu, chào bán sản phẩm, một số doanh nghiệp còn xem hội chợ là kênh để lắng nghe phản hồi trực tiếp từ khách hàng. Theo thương hiệu ChiliCa, tại các hội chợ, đội ngũ của công ty luôn chủ động lắng nghe những nhận xét ngắn gọn của khách hàng về sản phẩm, từ độ ngon, độ cay cho đến giá bán. Với doanh nghiệp này, mỗi phản hồi tại hội chợ không đơn thuần là một lời nhận xét, mà là cách để khách hàng cùng doanh nghiệp tạo nên một phiên bản sản phẩm tốt hơn.

Xu hướng chủ động kết nối không chỉ diễn ra tại các hội chợ quốc tế mà còn được ghi nhận ngay trong nước. Tại sự kiện kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, kết nối sản xuất với thị trường diễn ra tại Tây Ninh ngay sau Vietnam International Sourcing 2026, đã có 11 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Trong các phiên kết nối, nhiều doanh nghiệp, nhà mua hàng, đối tác đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và khả năng hợp tác, mở ra những triển vọng mới về thị trường, đơn hàng, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng nhìn nhận 11 bản ghi nhớ nói trên mới chỉ là điểm khởi đầu. “Điều mà chúng ta mong đợi hơn cả là sau Hội nghị này, những cái bắt tay sẽ trở thành những hợp tác cụ thể; những cuộc trao đổi sẽ trở thành những đơn hàng; những bản ghi nhớ sẽ trở thành những dự án; và những kết nối ban đầu sẽ từng bước hình thành những chuỗi giá trị bền vững” - lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhìn nhận.

Sẵn sàng cả về năng lực và tâm thế để kết nối

Theo ban tổ chức, VIS 2026 không còn là một hội chợ triển lãm đơn thuần mà đã cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc gắn kết 5 mắt xích sống còn của chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ động xây dựng một hệ sinh thái cung ứng toàn diện và khép kín. Đó là nơi sản xuất, thu mua, logistics, thương mại điện tử và tài chính - ngân hàng cùng vận hành nhịp nhàng để đưa hàng hóa Việt đi xa hơn, bền vững hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc kết nối và thiết lập một hệ sinh thái cung ứng toàn diện, khép kín được xác định là chủ trương, chiến lược dài hơi của Vụ Thị trường ngoài nước (Bộ Công Thương) qua nhiều năm tổ chức hàng loạt hoạt động kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa. Diễn đàn lần thứ tư - VIS 2026 - cho thấy sự định hình rõ nét của chiến lược này, khi doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng cả về năng lực và tâm thế để kết nối đủ các khâu sống còn của chuỗi cung ứng cùng các đối tác lớn toàn cầu.

Ông Cha Ji-ho - Giám đốc Trung tâm Mua hàng Việt Nam thuộc Ban Hợp tác Chiến lược Samsung Việt Nam, nhấn mạnh các doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác “không chỉ có năng lực cạnh tranh về giá, mà còn cần bảo đảm thời gian giao hàng ổn định, chất lượng nhất quán, khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhanh chóng, quản lý dữ liệu minh bạch và phát triển bền vững”.

Theo ông, với nền tảng sản xuất vững chắc cùng năng lực học hỏi, cải cách nhanh chóng, Việt Nam đang phát triển thành một trung tâm quan trọng trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Với Samsung, Việt Nam không chỉ là một trọng điểm sản xuất mà còn là đối tác chiến lược, là nền tảng cốt lõi kết nối sản xuất và nghiên cứu, phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Ở góc độ doanh nghiệp trong nước, bà Trần Hoàng Phú Xuân - CEO Công ty Faslink Việt Nam, cho rằng năng lực sản xuất và chiến lược thích ứng nhanh chính là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp dệt may, thời trang Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường liên tục biến động vì căng thẳng địa chính trị và các chính sách thuế quan mới.

Những ghi nhận trên, từ các hội chợ quốc tế đến sự kiện kết nối trong nước, phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ: từ vai trò người bán hàng thụ động, nhiều đơn vị đang chuyển sang thế chủ động tìm kiếm đối tác, kết hợp cả kênh hội chợ truyền thống lẫn nền tảng số để mở rộng thị trường, đơn hàng và chuỗi cung ứng.

Ngọc Lan
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doanh nghiệp Việt chủ động tìm đối tác đàm phán với nhà bán lẻ lớn mở rộng thị trường qua livestream chiến lược phát triển chuỗi cung ứng năng lực sản xuất doanh nghiệp Việt

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