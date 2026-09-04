Đại hội đồng cổ đông bất thường TTG: Điều chỉnh 165 tỷ đồng vốn chào bán riêng lẻ, tăng tốc đầu tư spa

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG (mã Ck: TTG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, trình cổ đông xem xét 8 tờ trình quan trọng, tập trung vào phương án huy động vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, kế hoạch đầu tư mở rộng lĩnh vực spa, thanh lý đối với tài sản cố định không còn phù hợp với định hướng kinh doanh, miễn chào mua công khai đối với Chủ tịch TTG trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Đoàn Chủ tọa điều hành và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của TTG. Ảnh: Ánh Tuyết.

Đại hội đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc và tái định vị chiến lược của TTG, từ doanh nghiệp có lịch sử nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực may mặc sang mở rộng đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, spa dưỡng sinh, từng bước ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và cung cấp dịch vụ.

Trong chiến lược kinh doanh mới, TTG định hướng phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp theo mô hình chuỗi, trong đó, Plumeria được xác định là một trong những thương hiệu trọng tâm.

Tại Đại hội, bà Tạ Thanh Phương - Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày các tờ trình. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là phương án chào bán riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 165 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu đăng ký chào bán tương đương 161,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Danh sách dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 12 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo phương án được trình Đại hội, nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của TTG dự kiến tăng từ 34 tỷ đồng lên 89 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tài chính phục vụ quá trình tái cấu trúc và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nguồn: Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

So với phương án đã công bố trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty đã trình cổ đông điều chỉnh giá trị chuyển nhượng bất động sản tại Tờ trình số 01 và 02.

Cụ thể, hai quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, được điều chỉnh giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa xuống 7,1 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng. Đối với sàn thương mại dịch vụ tại số 93 Láng Hạ, Hà Nội, diện tích sử dụng 535 m2, giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa được điều chỉnh còn 38,6 tỷ đồng.

Theo phương án sửa đổi, tổng giá trị nhận chuyển nhượng tối đa của ba bất động sản là 51,4 tỷ đồng, thấp hơn phương án trước đó (58,8 tỷ đồng).

Như vậy, 113,6 tỷ đồng còn lại dự kiến được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục phục vụ hoạt động tại các địa điểm kinh doanh spa, cao hơn mức 106,2 tỷ đồng theo phương án trước đó. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Việc huy động và phân bổ nguồn vốn được TTG xác định phải gắn với nguyên tắc sử dụng vốn đúng mục đích, minh bạch, hiệu quả và bảo đảm lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và cổ đông.

Từ nền tảng của doanh nghiệp có lịch sử nhiều thập kỷ, TTG đang từng bước tái cấu trúc tài sản, nguồn vốn, ngành nghề kinh doanh và hệ thống quản trị để hướng tới mô hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh các nội dung về vốn và đầu tư, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 cũng xem xét kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Situ Yaowei - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; đồng thời bầu bổ sung một thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Bà Chu Thị Tuyến - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Vân Minh Hải - được Chủ tịch TTG đề cử và được Đại hội thông qua bầu vào Hội đồng quản trị.

Việc kiện toàn bộ máy quản trị được đặt trong tổng thể quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, nhằm bảo đảm năng lực quản trị phù hợp với quy mô vốn, danh mục đầu tư và mô hình kinh doanh mới.

Theo kết quả kiểm phiếu, 36 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện hơn 2,05 triệu cổ phiếu, đã biểu quyết thông qua các tờ trình, với tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết./.