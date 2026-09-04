PNJ vay vốn Chủ tịch Hội đồng quản trị để bổ sung vốn lưu động

Phương án bổ sung vốn lưu động

Ngày 4/9, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) công bố các thông tin liên quan đến phương án bổ sung vốn lưu động, đồng thời ghi nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu của hai con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

Theo nghị quyết HĐQT, PNJ thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hạn mức vay tối đa không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và có thể được giải ngân thành nhiều đợt, căn cứ nhu cầu sử dụng vốn tại từng thời điểm.

Khoản vay được thực hiện bằng đồng Việt Nam, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Lãi suất áp dụng tại từng thời điểm do Tổng giám đốc PNJ quyết định trên cơ sở tham chiếu mặt bằng lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

Nguồn: PNJ.

PNJ cho biết khoản vay được sử dụng để bổ sung vốn lưu động trong giai đoạn doanh nghiệp thực hiện quá trình mà công ty gọi là “tái thiết” hoạt động sản xuất, kinh doanh sau những biến động gần đây.

Cùng ngày, hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Theo thông tin công bố, mục đích giao dịch là tạo nguồn vốn để bà Dung cho PNJ vay.

Trong đó, bà Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu, dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ 3,59% xuống 0,08%. Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và cũng là con gái bà Dung, đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,52% xuống 2,15%.

Các giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 10/10/2026.

Theo mức giá 39.800 đồng/cổ phiếu PNJ ngày 4/9, lượng cổ phiếu mà hai cá nhân trên đăng ký bán có giá trị thị trường khoảng 995 tỷ đồng. Trong đó, 18 triệu cổ phiếu do bà Hà đăng ký bán tương ứng khoảng 716 tỷ đồng, còn 7 triệu cổ phiếu của bà Thảo có giá trị khoảng 279 tỷ đồng.

Lợi nhuận PNJ giảm sau soát xét

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của PNJ ghi nhận doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng gần 8.500 tỷ đồng, tương đương 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 728 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ và thấp hơn hơn 450 tỷ đồng, tương đương 38%, so với số liệu trước soát xét.

Nguồn: PNJ.

Liên quan đến biến động lợi nhuận, PNJ đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Về mức giảm lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ, PNJ cho biết doanh thu thuần tăng mạnh chủ yếu nhờ doanh thu thu vàng 24K. Tuy nhiên, vàng 24K có biên lợi nhuận thấp hơn mảng bán lẻ trang sức. Do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K tăng, cơ cấu doanh thu theo dòng hàng thay đổi, qua đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp chung.

Bên cạnh yếu tố cơ cấu doanh thu, công ty ghi nhận dự phòng tổn thất ước tính liên quan đến chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán. Khoản dự phòng bao gồm tổn thất đối với lượng hàng hóa khách hàng bán lại trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến thời điểm lập báo cáo soát xét ngày 3/9/2026, cùng phần tổn thất ước tính có thể phát sinh trong tương lai từ chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán trước đó.

Theo PNJ, giá trị dự phòng được xác định trên cơ sở các thông tin sẵn có và những giả định được doanh nghiệp đánh giá là hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Các căn cứ gồm giá trị trang sức và kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và dự kiến phát sinh trong tương lai; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; cùng mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính đối với từng nhóm hàng hóa.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, biến động này chủ yếu liên quan đến các biện pháp tối ưu chi phí trong năm 2026, đồng thời công ty điều chỉnh một số ước tính về chi phí vận hành đã được trích lập trong 6 tháng đầu năm trên cơ sở cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin hiện có tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Đối với mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét, PNJ cho biết công ty đã thực hiện một số điều chỉnh liên quan đến dự phòng và chi phí vận hành. Cụ thể, doanh nghiệp điều chỉnh giá trị dự phòng chi phí xử lý hàng mua lại tương ứng với lượng tồn kho mua lại tại ngày 30/6/2026; bổ sung dự phòng tổn thất đối với hàng hóa khách hàng bán lại trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 3/9/2026; đồng thời bổ sung dự phòng cho tổn thất ước tính trong tương lai phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Ngoài các khoản dự phòng trên, PNJ cũng điều chỉnh một số ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã được trích lập trong nửa đầu năm, trên cơ sở cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin hiện có tại thời điểm lập báo cáo tài chính.