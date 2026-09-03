Chứng khoán ngày 3/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index chấm dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp

VN-Index giảm hơn 4 điểm

Sau 2 tuần tăng điểm tích cực từ vùng đáy quanh 1.720 điểm lên vùng 1.840 điểm, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay khi lực cung gia tăng tại vùng giá cao.

VN-Index mở cửa với khoảng trống giảm giá và có thời điểm lùi về vùng 1.802 điểm. Tuy nhiên, lực cầu dần cải thiện, cùng diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 4,40 điểm (-0,24%), xuống 1.827,72 điểm và vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 3/9.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 93 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 236 mã giảm giá.

Độ mở thị trường bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 25/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất cơ bản, bất động sản và đường là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng tiêu dùng, bán buôn, bán lẻ và cao su là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tiêu cực khi giảm -21,39 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn, với 6 mã tăng giá, 24 mã giảm giá.

Áp lực bán có phần gia tăng là nguyên nhân khiến thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-9,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 634 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17,500 tỷ đồng tăng nhẹ 0,51% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2,53 điểm, về mức 282,24 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,28 điểm, lên mức 127,78 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh và là lý do khiến nhiều cổ phiếu rơi vào sắc đỏ với tổng giá trị đạt -1,526 tỷ đồng. Trong đó, VCB (-215 tỷ đồng), VPB (-173 tỷ đồng), TCB (-155 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIX (+48 tỷ đồng), DPM (+46 tỷ đồng) và VPI (+33 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 52 tỷ đồng.

Thị trường rung lắc sau nhịp tăng mạnh

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9 với áp lực điều chỉnh gia tăng. VN-Index giao dịch dưới tham chiếu gần như toàn bộ thời gian, có lúc lùi sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Trong phiên sáng, áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index nhanh chóng mất mốc 1.820 điểm, sau đó lùi về vùng 1.810 điểm. Sau 10 giờ, chỉ số tiếp tục giảm về gần 1.800 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng giá thấp giúp thị trường dần thu hẹp đà giảm.

Sang phiên chiều, VN-Index phục hồi và chủ yếu dao động quanh vùng 1.820 điểm. Động lực nâng đỡ chỉ số tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC. Nhờ đó, VN-Index đóng cửa tại 1.827,72 điểm, giảm 4,40 điểm, tương ứng 0,24% so với phiên trước kỳ nghỉ lễ. Phiên giảm này cũng chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp của chỉ số.

VN-Index quay đầu điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đức Thanh

Dù mức giảm của VN-Index không lớn, diễn biến trên thị trường cho thấy áp lực điều chỉnh khá rõ khi số cổ phiếu giảm giá chiếm gần 2/3 thị trường. Sắc xanh chỉ tập trung ở một số nhóm ngành như bất động sản, dầu khí và phân bón, trong khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm khác.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng chịu sức ép với TCB, VPB, VCB giảm giá; nhóm bán lẻ cũng diễn biến kém tích cực với PNJ, DGW, MWG, trong khi nhóm thép chịu áp lực tại HPG, HSG. Sự phân hóa này cho thấy quá trình phục hồi của chỉ số chủ yếu được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu trụ, trong khi mặt bằng chung của thị trường vẫn nghiêng về phía điều chỉnh.

Thanh khoản phiên hôm nay cũng suy giảm so với phiên giao dịch trước, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 9% so với mức bình quân 20 phiên. Việc thanh khoản giảm trong phiên điều chỉnh phần nào cho thấy áp lực bán chưa tăng mạnh trên diện rộng, song tâm lý thận trọng đã xuất hiện rõ hơn sau chuỗi tăng kéo dài.

Điểm tích cực là VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm về cuối phiên và hình thành nhịp phục hồi từ vùng 1.800 điểm. Sau chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, diễn biến điều chỉnh được xem là phản ứng cần thiết khi chỉ số tiến vào vùng giá cao và áp lực chốt lời gia tăng.

Các chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc nhằm kiểm định lực cầu sau giai đoạn tăng mạnh. Vùng 1.800 điểm trước mắt tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng, trong khi diễn biến dòng tiền và khả năng lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu sẽ là yếu tố cần theo dõi để đánh giá sức mạnh của xu hướng tiếp theo./.